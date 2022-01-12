Kastamonu Belediyesi, 83 personel ve 24 iş makinesi ile kar mücadeleye hazır

Kastamonu'da gün içerisinde yüksek kesimlerde etkili olan ardından akşam saatlerinde şehir merkezinde de kar yağışı yağmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle Kastamonu Belediyesi ekipleri, teyakkuza geçti. Buzlanma ve kar yağışı ile mücadele edebilmek için Kastamonu Belediyesince kurulan kar savaşçılarına bütün hazırlıklarını tamamlayarak olumsuz hava koşullarını beklemeye başladı.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, belediye ekiplerini ziyaret ederek denetimde bulundu. Ekiplerle bir süre sohbet eden ve çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Vidinlioğlu, “Şehrimizde akşamüstü itibarı ile etkisini göstermeye başlayan ve bu gece boyu da etkisini arttırarak devam etmesi beklenen kar yağışının ortaya çıkarabileceği tüm olumsuzlukları bertaraf edebilmek adına biz hazırız. 83 personel ve 24 iş makinası ile 24 saat esasına uygun olarak kar timlerimiz teyakkuzda. Hemşehrilerimizin güvenli koşullarda gündelik hayatlarını sürdürebilmeleri için gecesini gündüzüne katarak çalışmalarına devam eden personelime teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim” dedi.