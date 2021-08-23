Kastamonu Belediyesi afet bölgesinde yaraları sarıyor

Bozkurt merkezli ve çevre ilçelerde de ağır bir şekilde hissedilen sel felaketi için adeta seferberlik ilan eden Kastamonu Belediyesi, bölgede yapılan çalışmalara tüm gücüyle destek olmaya devam ediyor. Özellikle Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu da afetin yaşandığı ilk günden itibaren bölgeden ayrılmazken çalışmaları bizzat koordine ediyor. Kastamonu Belediyesi alt yapıdan, üst yapıya, temizlik çalışmalarına, dezenfekte çalışmalarına, sokak hayvanlarının bakımına kadar birçok konuda bölgenin ve bölge halkının yanında olmaya devam ediyor.

Yardımlar belediye aracılığı ile ulaştırılıyor

Başkan Vidinlioğlu'nun talimatıyla sel felaketinin ilk gününden itibaren Kastamonu Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşım yapılan acil ihtiyaç listelerine ülkenin dört bir yanından ve vatandaşlardan yoğun ilgi aralıksız devam ediyor.

Kastamonu Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılan acil ihtiyaç listeleri sürekli güncellenerek yardımseverleri yapacakları yardımlar noktasında yönlendirirken, Sosyal Market Vakfı'nda toplanan yardımlar ise hızla bölgeye ve yurtlarda kalan afetzedelere sevk ediliyor.

Bölgede sel felaketinden etkilenen vatandaşların sorunları ve talepleri ile birebir ilgilenen Başkan Vidinloğlu, acil ihtiyaç listesinin sürekli güncellendiğini belirterek, Kastamonu Belediyesi Sosyal Yardım Vakfı'na bağışta bulunan vatandaşların gönderdikleri kolilerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade etti.

“Kayıtsız kalmayacağız”

Başkan Vidinlioğlu; “Bu tablo karşısında kayıtsız kalmamız elbette beklenemez. Bugün burada sel felaketinin doğurduğu olumsuz sonuçlar karşısında vatandaşlarımızın sorunlarını, taleplerini bizzat kendi ağızlarından duyarak tüm desteğimizi sağlıyoruz. Hemşehrilerimizin ne sorunu ne sıkıntısı varsa anında müdahale ediyoruz. Talimatlarımız o doğrultuda oluyor. Kısa zamanda inşallah Bozkurt ilçemiz başta olmak üzere sel felaketinden zarar gören tüm ilçelerimiz normale dönecek. Bu süreç tamamlanana kadar da tamamlandıktan sonra da hemşehrilerimizin hizmetindeyiz” sözlerini kaydetti.

Aşure ikramı yapıldı

Hicri yılbaşının başlangıcı kabul edilen Muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure Günü münasebetiyle yurtlarda kalan afetzedelere Başkan Galip Vidinlioğlu'nun talimatı ile aşure ikram edildi. Yardımlaşmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın önemli olduğunu vurgulayan Başkan Vidinlioğlu, “Yeri gelmişken ifade etmek istiyorum. Ben böyle bir milletin mensubu olmaktan iftihar ettiğimi bir kere daha belirtmek isterim. Sosyal medya hesaplarımıza gelen binlerce mesaj var. Herkes gücü yettiğince bizim yanımızda. Zaman zaman gönderilen yardımların içerisinden notlar da çıkıyor. Okuyunca etkilenmemek, duygulanmamak elde değil. Son derece anlamlı, duygusal bir o kadar da yoğun ilgi ile karşı karşıyayız. Kimi vatandaşımız gücü yettiği kadar kimi etinden tırnağından arttırdığı kadar yardım gönderiyor. Kimisi oyuncağını, kimisi harçlığını gönderiyor. Biz de bunları Sosyal Market Vakfı aracılığı ile hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Kalbi bizimle atan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Aşure Günü'nde de hemşehrilerimize aşurelerimizi dağıttık. Bu yaralar sarılıncaya kadar da sarıldıktan sonra da hemşehrilerimiz yanlarında olduklarımızı bilsinler” dedi.

Afet bölgesinde dezenfeksiyon çalışmaları da başladı

Kastamonu Belediyesi'nin afet bölgesinde başlattığı önemli çalışmalarından bir tanesi de dezenfeksiyon faaliyetleri oldu. Kovid-19 salgınını önlemeye yönelik başlatılan dezenfeksiyon çalışmalarının ülkedeki öncülüğünü üstlenen Kastamonu Belediyesi afet bölgesinde de dezenfeksiyon işlemlerine hızlı bir şekilde başladı.

Başkan Vidinlioğlu; “Bölgede yaşanan afetin tahribatı çok fazla. Bir yandan bölgeyi eski günlerine hatta daha iyisine kavuşturmak adına çalışmalarımızı sürdürürken bir yandan da toplum sağlığını gözetiyoruz. Salgın süreci uzun zamandır ülkemizin ve dünyanın gündeminde. Bu noktada afet bölgesinde de hijyene yönelik çalışmaları başlatmak gerekiyordu. İlaçlama çalışmalarına hızla başlamıştık. Yine bölgede dezenfekte işlemlerini de başlattık. Her noktaya elimiz değiyor. Rutin bir şekilde dezenfeksiyon işlemlerini yapıyoruz” diye konuştu.