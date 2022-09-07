Kastamonu Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun talimatları doğrultusunda, Kastamonu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında asfalt çalışmaları yapıyor. Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, Doğu Çevre Yolu, Esentepe Mahallesi bağlantı yolunda asfalt çalışmalarını tamamladı.

Asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte ekiplerin şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Esentepe Mahallemiz ile Doğu Çevre Çolu arasındaki bağlantı yolunun sıcak asfaltı tamamlandı. Şehrimizin birçok noktasında asfalt sezonun başlamasıyla birlikte çalışmalarımız oldu. Önemli işler yaptık. Alt yapısı tamamlanan bölgelerde programımız dahilinde sıcak asfalt çalışmalarını bitirdik. Bazı noktalarda ise sathi kaplama çalışmaları yaptık. Çalışmalarımız hava şartları izin verdiği ölçüde devam edecek. Kastamonu Belediyesi olarak şehrimizin her köşesinde varız. Ekiplerimiz tüm gücüyle sahada. Şehrimize ve hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak istiyoruz, bunun içinde 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyoruz.” diye konuştu.