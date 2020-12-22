Kastamonu Belediyesi, Budamış Mahallesinde alt yapı çalışmalarını başlattı

Kastamonu Belediyesi, koronavirüs ile mücadele ettiği dönemde mahalle statüsünü kazanan Budamış Mahallesinde alt yapı çalışmalarına başladı. Alt yapı çalışmalarının sürdürüldüğü alanda incelemelerde bulunan Kastamonu Belediyesi Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alarak, “Budamış Mahallesi'nde alt yapı çalışmaları kapsamında kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarına başladık. Alt yapı şehrin atar damarlarıdır. Bu bilinçle her mahallemize özenle yaklaşıyor ve projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz” dedi.