Kastamonu Belediyesi deprem bölgesine bir insani yardım kamyonu daha gönderdi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında yıkılan binalarda, enkazların altında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ülkemizi derinden yaralayan deprem afetinin ilk günü itibarıyla Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun talimatlarıyla depremzedelere gıda, hijyen ve eşya yardımlarını başlatan Kastamonu Belediyesi; bir insani yardım kamyonunu daha deprem bölgesine gönderdi. İçerisinde çadır ve yatakların olduğu insani yardım kamyonunda mont, iç çamaşırı, çorap, battaniye, çocuk botu, mama, bez, hijyen seti ve kuru gıda da yer aldı.

Kastamonu Belediyesi, son gönderdiği yardımlar ile birlikte bölgeye 5 tır, 9 kamyonluk destek ulaştırmış oldu.

Tüm yaraların birlikte sarılacağını ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, ilk gün olduğu gibi bugün de yarın da deprem bölgesine yardımlarının süreceğini ifade ederek, "Depremzede kardeşlerimizin daima yanında olacağız. Zor günlerden geçtiğimiz bu süreci de birlikteliğimiz ile geride bırakacağız" diye konuştu.

Kastamonu'nun deprem bölgesine destek için adeta seferber olduğunun da altını çizen Başkan Vidinlioğlu, başlatılan yardım kampanyalarına destek olan herkese minnettar olduğunu ifade etti.