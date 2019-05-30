Kastamonu Belediyesi, esnafa borcunu ödemek için kredi çekecek

Belediye, borçlu olduğu esnafa çektiği kredi ile ödeme yapacak.

Kastamonu Belediye Meclisi Mayıs ayı Olağanüstü Toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantı tek gündem maddesi üzerinden görüşüldü. Toplantıda 2019 yılı içerisinde yıldırım programına alınan ve yapımı devam edilen işlerde kullanılmak üzere 36 ay vade 7 milyon 500 bin TL kredi kullanılması için Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'na yetki verilmesi görüşüldü. Madde, Belediye Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Yetki verilmesi konusunu değerlendiren Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Daha öncesinde basın toplantısında da bildirmiştim hepinizin malumu, yaklaşık ödenmesi gereken seçim döneminde de ötelenen bir ödeme var. Yaklaşık 32 milyon civarında, bu rakam bugün itibariyle 38 milyon civarında bir rakama geldi. Geçen ayda iller bankasından çok cüzi miktarda para geldi. Her ay Mayıs ayında bu böyle oluyormuş bende bunu yeni öğrendim. Yaklaşık bekleyen 20 civarında da 38'in üzerinde bugün itibariyle bir ödeniş daha var, yani totalde 60 milyona yakın bir rakam söz konusu. Bir de tabi uzun vadeden bu yıla sarkan ödemeler var, onlarda 15-16 milyon civarında bir rakam. Totalde bu yılın sonuna ödememiz gereken rakam 80 milyon lirayı bulacak. Ama yaklaşık 5 aydır hiçbir esnaf ödeme alamamış, hem belediye meclis üyelerinden muhtemelen ulaşmışlardır sizlere de konuya vakıf olmayanlar açısından söylüyorum" dedi.

Bayram öncesi esnafın kendisinden de ödeme talep ettiğini belirten Vidinlioğlu, "Malum ülkenin ekonomik durumu da bu ara ciddi piyasada da bir durgunluk var. Bir kriz döneminden geçiyoruz. İnşallah iyi olur. Aslında muhasebe müdürümüzün önerdiği rakam daha yüksek bir rakamdı fakat faizler bende doğrusu çok fazla bu tarz şeyleri kullanmak istemiyorum. Fakat bayram öncesi esnafa bir nefes aldırmak lazım. En azından onların çarkını döndürecek şekilde böyle bir krediyi kullanmak son güne kadar bekledim mantıklı olur diye düşündüm. Aslında çok da kullanmak taraftarı bende değilim meclis grubumuz da çok değildi amma velakin çok da ciddi bir sıkıntı var. Esnaftan gelen herkes çok darlandık bir nefes alalım kimisi diyor memlekete gideceğim bir miktar ödeme olsa diyor. 5 aydır ödeme olmamış bu ay belki bir miktar ödeme yaparız diyorduk ama gelen para da iller bankasından çok düşüktü zaten geriye de zaten çok ciddi anlamda bir rakam kalmıyor. En azından hem esnafımız soluk alsın hem de biz önümüzü biraz rahat görelim diye böyle bir yetkilendirme talebiyle huzurlarınıza geldik” diye konuştu.