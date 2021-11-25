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Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yenileniyor

Sokak hayvanlarının bakımı ve tedavilerinin yapıldığı Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yenileniyor.


Hayvanların tedavi sürecini geçirecekleri kafeslerin fayans, duvar ve ısınma sistemlerini yenileyen Kastamonu Belediyesi, kum kafeslerini de daha sağlıklı hale getirdi. Pandemi dönemiyle birlikte sokak hayvanlarının besleme noktalarını da artıran Kastamonu Belediyesi, yeni noktalar belirleme çalışmalarını da sürdürüyor. Her canlının yaşama hakkı olduğunu belirten Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Geçici Hayvan Bakımevimizde kış öncesi bazı yenilikler yapıyoruz. Sokak hayvanlarımızın nekahet dönemlerini geçirecekleri kafeslerimizi bakıma aldık ve hızla yenileme çalışmalarını yapıyoruz. Burada ısınma sistemlerini de yeniliyoruz ki olası aksaklıklar yaşanmasın. Ekiplerimiz her alanda olduğu gibi sokak hayvanları konusunda da örnek çalışmalara imza atıyor. Geçici Hayvan Bakımevimizde kısırlaştırma ve gerekli bakımlarını yapıyoruz. Daha sonra hayvanlarımızı doğal ortamlarına bırakıyoruz. Hayvan severlerimizle birlikte iletişim halinde olası sıkıntıların önüne geçtik ve geçmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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