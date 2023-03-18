Kastamonu Belediyesi, Mobil Çocuk Tiyatro Tırını çadır kentlere gönderdi

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 6 Şubat'taki deprem felaketlerinin ardından bölgeye yardımlarını aralıksız sürdüren Kastamonu Belediyesi, çocukları da unutmadı. Kastamonu'ya gelen depremzedeler ile yakından ilgilenen Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, deprem bölgesinden şehre gelen çocuklar için her hafta çeşitli etkinlikler düzenlenmesi talimatını vermişti. Başkan Vidinlioğlu, önceki gün ise tüm çocukların yüzünün gülmesi için deprem bölgesindeki çadır kentlere gönderilmek üzere Mobil Çocuk Tiyatro Tırını 40 kişilik ekibiyle birlikte yola çıkarttı.

Zor günlerden geçildiğini ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Yaraları el birliğiyle saracağız. Devletimiz büyük devlet, milletimiz büyük millet. Birlikte güçlüyüz. Bu doğrultuda bizde Kastamonu Belediyesi olarak elimizden geleni her daim yapacağız. Deprem bölgesinden gelen ve şehrimizde misafir ettiğimiz ailelerimiz ile yakından ilgileniyoruz. Çocuklarımıza ilimizde çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Ancak deprem bölgesinde de bizim yavrularımız var. Onlarında yüzlerinin gülmesini istiyorum. Bu doğrultuda Mobil Çocuk Tiyatro Tırı hazırlattık ve 40 kişilik ekiple birlikte çadır kentlere gönderdik. Ekiplerimiz burada çocuklara yönelik aktiviteler yapacak. Onların yüzlerinin gülmesi için mücadelemiz sürecek” diye konuştu.

Kastamonu Belediyesi önünden Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt ile Başkan Yardımcısı Resul Köprülü tarafından uğurlanan Mobil Çocuk Tiyatro Tırı, ilk olarak Kahramanmaraş'ta etkinlik düzenleyecek. 15 gün boyunca deprem bölgesindeki çocuklar için 40 kişilik ekip ile alanda olacak Mobil Çocuk Tiyatro Tırında, çocuk tiyatrosu, ateşbaz, bubble show, jonglör, sihirbaz gösterisi, maskotlar, palyaçolar, yüz boyama, yarışmalar ve robot gösterileri yapılacak. Ayrıca bu gösteriler esnasında çocuklara çeşitli hediyelerde verilecek.

Kastamonu Belediyesi önünden Mobil Çocuk Tiyatro Tırını uğurlayan Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt ise, yaşanan afetin herkesi çok üzdüğünü belirterek, “Bir nebze olsun oradaki çocuklarımızı güldürebilmek, az da olsa onlara geçmişi unutturabilmek adına Belediye Başkanımız Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun talimatları doğrultusunda Mobil Çocuk Tiyatro Tırımızı hazırladık ve bölgeye gönderdik. İnşallah orada da çocuklarımızın yüzlerini güldüreceğiz. Çocuklarımızı biraz olsun mutlu edebilirsek bizde mutlu oluruz” ifadelerini kullandı.