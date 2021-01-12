Kastamonu Belediyesi öğrenciler için online deneme sınavı yapacak

Bu kapsamda Kastamonu Belediyesi, online deneme sınavı yapacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle sınavlara evlerinde hazırlanmak zorunda kalan öğrencilere yönelik, alanında uzman eğitmenlerce hazırlanan, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun online deneme sınavı Kastamonu Belediyesi ve Sınav Eğitim Kurumları işbirliği ile gerçekleştirilecek.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun talimatıyla öğrenci dostu uygulamalarına bir yenisini daha ekleyen Kastamonu Belediyesi, Sınav Eğitim Kurumları katkılarıyla, üniversite sınavına girecek olan 12. sınıf ve mezun öğrencileri için 13-14 Şubat 2021 tarihlerinde TYT online deneme sınavı düzenleyecek.

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, bu süreçte öğrencilerin sınav heyecanını bir nebze olsun azaltmak için online deneme sınavı yapılması talimatını verdi.

Kastamonu Belediyesinin düzenleyeceği online sınavlarla kendilerini deneme imkanı bulacak öğrenciler, https://www.kastamonu.bel.tr/ adresinde yer alan formu doldurarak kayıt olabilecek.

Kayıt olan öğrencilere parola ve sınava giriş bağlantısı iletilecek

Kastamonu Belediyesinin düzenleyeceği deneme sınavına kayıt olan öğrencilere, sınav tarihinden bir gün önce sınava giriş için gerekli olan parola ve sınava giriş bağlantısı e-posta ve sms yolu ile iletilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği müfredat çerçevesinde hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT-1 deneme sınavına girmek isteyen öğrencilerin en geç 11 Şubat 2021 tarihine kadar başvuru formlarını doldurması gerektiği vurgulanırken sınavın başlangıç tarihi 13 Şubat 2021 saat 10.00, bitiş tarihi ise 14 Şubat 2021 saat 20.00 olarak belirlenirken bu süre zarfında öğrencilerin dilediği saat sınavlarına girerek belirlenen süre zarfında sınavlarını sonlandıracakları vurgulandı. Ayrıca öğrencilerimizin 0366 215 65 55 numaralı sabit hattı arayarak detaylı bilgi alabilecekleri de ifade edildi.

Öğrencilerin hem okul eğitimine, hem de sınavlara hazırlık sürecine önemli katkı sunan projede, akıllı test sistemi ve konu tarama testleriyle öğrencilere online olarak soru çözme imkanı sunuluyor.

Yapay zekaya sahip sistemde öğrencinin yanlış yaptığı sorular tespit edilerek, tekrar etmesi gereken konular öneriliyor, konu tarama testleri ile de soru çözümü pratiği arttırılırken sınav sonrası sınava giren öğrencilere detaylı jenerik karne verilecek.