Kastamonu Belediyesi, okullara pet şişesi potası kuracak

Kastamonu Belediyesi, çevre bilincini oluşturmak adına bir adım daha attı ve okullara ‘Pet Şişe Potası' kurulumunu başlattı.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın talimatları doğrultusunda Sıfır Atık Projesi kapsamında ‘Kastamonu'yu Temizliyoruz, Kaynağında Ayrıştırma, Geri Dönüşümüz Muhteşem Olacak, Atık Pil Toplama Kampanyası ve Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası, Yer Altı Çöp Kontyner' projelerini başlatan Kastamonu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, il merkezindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselere pet şişe potası kurmaya başladı. İlk olarak Candaroğulları İlkokulu'nda kurulan pet şişesi potasında Belediye Başkanı Tahsin Babaş incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin en temiz şehri unvanının tüm sorumluluklarını yerine getirmek adına çalışmaların daha da hızlanacağını söyleyen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Biz çevremizi seviyoruz, Kastamonu'muzu seviyoruz. Her alanda olduğu gibi sözle değil icraatla, projeyle memleketimize hizmet ediyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üretken bir belediyecilik anlayışıyla hizmetlerimizi sürdüreceğiz. İlimize her gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin şehrimizin temizliğine mutlaka vurgu yapıyor. Gördükleri en temiz şehir olduklarını bizlere iletiyorlar. Bu çok planlı bir çalışmanın eseridir. Şunu açıkça söylemeliyim ki şehir temizliğinde dünya ile yarışacak durumdayız” ifadelerini kullandı.

“5 pet şişe getirene 1 alış veriş filesi hediye”

Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın katılımlarıyla Candaroğulları İlkokulu'ndan başlatılan uygulama idareciler, öğretmenler ve öğrenciler tarafından bir hayli ilgi gördü. ‘Çevreyi Korumak Benim Elimde' sloganıyla hem poşet kullanımına karşı hem de pet şişe atıklarına karşı etkin bir mücadele yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Gelecek nesillerimizi çevre bilinciyle yetiştirmek adına çok önemli bir projenin startını verdik. Bugün bir pet şişenin doğada yok olma süresi 400 yıldır! 1 plastik poşetin doğada yok olma süresi ise 1000 yıldır! Bunun için Sıfır Atık Projesi bizim için çok önemlidir. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ile etkin olarak projemizi yürütecek. Temizlik İşleri Müdürlüğümüze 5 pet şişe getiren herkese 1 alış veriş filesi verilecek. Her konuda olduğu gibi temiz bir çevre mücadelemizi de kıymetli hemşehrilerimiz ile omuz omuza vererek tamamlayacağız” dedi.

“180 bin ağacın kesimin önledik”

Tüm projeleri Sıfır Atık Projesi kapsamında atık miktarının azaltılması, atıklarının geri dönüştürülmesini sağlamak ve bu farkındalığı oluşturabilmek adına başlattıklarını söyleyen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, şunları söyledi: “Yaz aylarında vatandaşlarımız mesire alanlarıyla ilgili talepleri oldu. Bizim için asıl olan daima hemşehrilerimizin talepleridir dedik. Mesire alanları bizim sınırlarımız içinde olmamasına rağmen TEMA Vakfı ile Kastamonu'muzu Temizliyoruz Projesi kapsamında hızlı bir çalışma başlattık. Bu çalışma ile mesire alanlarımızı yaklaşık 60 ton çöpten arındırdık. 2014-2018 yılları arasında uyguladığımız projeler kapsamında 10 bin 561 ton kağıt-karton, 2 bin 477 ton plastik, 74 ton metal, 2,8 ton cam atığı topladık. Toplanan atıklar sayesinde 179 bin 537 ağacın kesilmesi önlenmiş, 130 milyon 956 bin 400 metreküp sera gazı salınımı azaltılmış, 25 bin 346 metreküp atık depolama alanından tasarruf edilmiş, 280 litre petrol tasarrufu sağlanmıştır. 1 ton plastik atığın geri dönüşümü ile yüzde 95 oranında enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Sadece 1 metal içecek kutusunun geri dönüşümünden tasarruf edilen enerji ile 100 Watt'lık bir ampul 20 saat çalışmaktadır. Her alanda olduğu gibi temiz bir çevre için de tüm bilimsel çalışmalarımızı yaparak adımlarımızı atıyoruz. Kastamonu'muzu her alanda zirveye ulaştırmak adına üretiyoruz. Biliyorum ki geleceğimizin teminatı çocuklarımızın katkılarıyla daha temiz bir Kastamonu'yu oluşturacağız. Sözde değil özde çevreci bir anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz. Kastamonu'yu daha temiz bir şekilde bugünün gençlerine emanet edeceğiz.”