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Kastamonu Belediyesi oyun gruplarını yeniliyor

Kastamonu Belediyesi ekipleri yıpranmış oyun parklarını yenilemeye devam ediyor.


Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun talimatlarıyla başlatılan çalışma doğrultusunda Kuzeykent Mahallesi Harikalar Diyarı Parkı'nda yıpranmış ve kırılmış oyun grupları yenileriyle değiştirildi.


Diğer taraftan Kastamonu Belediyesi geride bıraktığımız bir yıl içerisinde il genelinde 26 adet yeni oyun setini kurarak çocukların güvenli vakit geçirecekleri alanlar oluşturdu. Kastamonu Belediyesi bu süreçte yine üç semt sahası çalışmasını tamamlarken, dokuz adet kondisyon-street workout parkuru kurulumu da yaptı. Belediye bir yılda 200 bin mevsimlik çiçek üretimi ve dikimini de gerçekleştirdi.

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