Kastamonu Belediyesi standı, yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Kastamonu Belediyesi'nin 3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansında açtığı stant, yabancıların büyük ilgisini gördü.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) iş birliğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı" başladı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden temsilcilerin katılımlarıyla gerçekleştirilen konferansa ‘Dünya kenti' hedefini zinde tutmak isteyen Kastamonu Belediyesi, konferansta stant açan üç şehirden biri oldu. Kastamonu Belediyesi standında şehrin görsel tanıtım materyalleri yanı sıra kadim geleneksel ürünlerinin de katılımcılara ikram edildi. Konferansa 30 ülke bakanları ve bilimsel otoriteler katılım sağladı. Kastamonu Belediyesi standı özellikle yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

“Stant yoğun ilgi gördü, gün boyu Kastamonu tanıtım filmi gösterildi”

“UNESCO Dünya Kültür Mirası Kentler” listesi ve gastronomi alanında “UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı” listesi hedefi olan Kastamonu, bu iddiasını açtığı stant ve güçlü hazırlığıyla göstermiş oldu. Yabancı katılımcılara şehrin hedeflerini ve yöresel ürünleriyle ilgili İngilizce bilgi verilirken, salondaki büyük sinevizyonda gün boyu Kastamonu tanıtım filmi gösterildi. 3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı'nda Kastamonu Belediyesi olarak açılan standın ciddi bir ilgiyle karşılaştığının altını çizen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Burada Gaziantep, Kütahya ve Kastamonu stant açan üç il oldu. İlimiz yöresel ürünleriyle ve tarihiyle ciddi bir ilgi gördüğünü biliyoruz. Bugün dünya kültür turizmine yöneliyor. Dünya kenti hedefini zinde tutmak adına uluslararası konferanslarda ve fuarlarda şehrimizi tanıtmaya devam edeceğiz. Berlin ITB fuarının ardından bu denli önemli bir konferansta daha şehrimizin yer alabilmesi ciddi bir mesafe kat edildiğinin de göstergesidir. Biz inanıyoruz ki Kastamonu'muzun tüm değerlerini tanıtacak ve UNESCO hedeflerimize mutlaka ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde bakanların ve bilimsel otoritelerin katılımları ile düzenlenen uluslararası kongre, yarın sona erecek.