Kastamonu Belediyesi tam kapanma sürecinde sokak havanlarını unutmadı

29 Nisan itibariyle başlayan ve 17 Nisan sabah saat 05.00'a kadar süren tam kapanma sürecinde Kastamonu Belediyesi, sokak hayvanlarının aç kalmaması adına 62 noktada besleme yaptı. Kastamonu Belediyesi ekipleri bu süreç içerisinde 350 kilogram köpek ve kedi maması 110 kilogram da kuşyemini besleme noktalarına bıraktı.

Sokak hayvanlarının aç kalmaması adına her daim çalışmaların sürdüğünü ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Tam kapanma süreci öncesinde sokak hayvanlarımızın aç kalmaması için gerekli tedbirleri aldık. Şehrimizde 62 nokta belirledik ve her gün bu noktalara mama ve yem bıraktık. Sadık dostlarımız olan sokak hayvanlarımızın bakımı ve tedavileri de bu süreçte yine eksiksiz şekilde yapıldı. Her canlıdan sorumluyuz. Elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.