Kastamonu Belediyesi, ücretsiz maske dağıtımını sürdürüyor

Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede çalışmalarını mesai mefhumu gözetmeksizin sürdüren Kastamonu Belediyesi, maske ve eldiven dağıtımına başladı. Salgın dolayısıyla sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü, 20 yaş altı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, Kastamonu Belediyesi Alo 153 Hilal Masa hattını arayıp maske talebinde bulunabiliyorlar. Maske talebini alan Trafik Zabıta Ekipleri talep sahibine maskelerini hızla ulaştırıyor. Kastamonu Belediyesi iki gün de kendisine gelen yaklaşık 200 talebi karşılayarak toplamda 1000 civarında maskeyi talep sahiplerinin evlerine teslim etti.

Kastamonu Belediyesi, mahalle muhtarlıklarına da maske gönderdi. Bu doğrultuda sokağa çıkma yasağı olmayan vatandaşların maske talepleri Kastamonu Belediyesi hizmet binasındanve mahalle muhtarlıklarından karşılanacağı duyuruldu. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Pazar alanlarında da maske dağıtımları devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Korona virüs ile mücadele kapsamında bugüne kadar 20 bin maske dağıttık” dedi.

Pazar yerlerinde gerekli önlemlerin alındığını ve öncelikle buralarda maske ve eldiven dağıtımına başlandığını da söyleyen Başkan Vidinlioğlu, sokağa çıkma yasağı olan vatandaşların evlerine maske dağıtımının Zabıta ekiplerinde yapıldığını ifade etti. İki günde Alo 153 hattına gelen yaklaşık 200 talebin ekiplerce karşılandığını vurgulayan Başkan Vidinlioğlu, “Ekiplerimiz iki günde yaklaşık 1000 maske dağıtımı yaptı. Sokağa çıkma yasağı olmayan vatandaşlarımız Kastamonu Belediyesi hizmet binamızdan ve mahalle muhtarlıklarından maskelerini temin edebilecekler. Bizler gücümüz yettiğince maske dağıtımını sürdüreceğiz. Kovid-19 salgınıyla mücadele süresince 10 bin eldivende dağıtımı da yaptık. Ayrıca tüm mahalle ve sokaklarımızı dezenfekteli su ile yıkadık. Ekiplerimiz mahalle ve sokaklarımızı ikinci kez dezenfekteli su ile yıkıyor. Tüm ekiplerimizle sahadayız. Tedbirlerimizi en üst seviyede almaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz ise evde kalmaları ve kurallara uymalarıdır” diye konuştu.