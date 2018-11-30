Kastamonu Belediyesinde “Dostluk, Kardeşlik” sergisi açıldı

Kastamonu'da, Türkiye, İran ve Azerbaycan'dan ressamların eserlerinin yer aldığı “dostluk, kardeşlik” sergisi açıldı.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü'nün Kastamonu Belediyesi Hizmet Binası giriş katında açtığı sergide, 32 ressamın çeşitli tekniklerle yaptığı yaklaşık 100 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışında konuşan Başkan Babaş, Kastamonu'nun 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğini hatırlatarak, bu kapsamda birçok etkinlik düzenlediklerini ve serginin de bu etkinlikler kapsamında ilişkilerin gelişmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Sergi koordinatörü Elnure Cebrailova ise, Kastamonu'ya mayıs ayında geldiğini ifade ederek, Kastamonu'yu çok beğendiğini söyledi. Kastamonu'daki kültürden etkilendiğini anlatan Cebrailova, “Ben daha önce de sanatçıları bir araya topluyordum. Burada da toplama kararı aldım. Onlara Kastamonu'yu o kadar çok tarif ettim ki onlar da ‘bu şehri, bu kültürü, insanları, ortamı biz görmeliyiz' dediler. Sergiye İran ve Azerbaycan olmak üzere Türkiye'den de katılımcılar oldu. Burada yaklaşık 100'e yakın eser var. Yağlı boya, sulu boya ve birçok alanda eser var” dedi.

Dostluk ve Kardeşlik Sergisi, 2 Aralık Pazar gününe kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.