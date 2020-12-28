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Kastamonu Belediyesinde en düşük maaş 3 bin 350 lira oldu

Kastamonu Belediye Başkanı Op.

Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Belediyesinde yeni yıl ile birlikte en düşük maaşın 3 bin 350 TL olduğunu açıkladı.


Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, yeni yılla birlikte Kastamonu Belediyesi Personel Ltd. Şti'de çalışan işçilere zam müjdesi verdi. Başkan Vidinlioğlu, daha önce yapılmış olan sözleşmeyle devlet memurlarına 2021 yılı Ocak ayı itibariyle gelecek zam oranının Belediye işçisine de yansıyacağını açıkladı.


Gerek sosyal gerekse ekonomik olarak Dünya'nın zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Başkan Vidinlioğlu, “Özellikle salgın sürecinde işçilerimiz sahada fedakarca çalıştı ve çalışmaya devam ediyor. Dezenfekte etmediğimiz mahalle, sokak, kurum ve kuruluş kalmadı. İşçilerimizin yaptıkları fedakarlığın maddi bir karşılığının olmadığını biliyorum. Kastamonu'ya en iyi hizmeti sunabilmek adına Kastamonu Belediye ailesi olarak omuz omuza mücadele ediyoruz. Yeni yıl itibariyle Belediyemizin imkanları doğrultusunda en düşük işçi maaşımız 3 bin 350 lira en yüksek maaş ise 3 bin 750 lira olarak belirledik. Hayırlı uğurlu olsun. Hayat zorluğunu biliyoruz. Bu doğrultuda ücretlerde gönlümüzden geçen ücretler değil. Ancak belediyemizin imkanları doğrultusunda yapabileceğimizin en iyisini yapmak için gayret gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz ” dedi.

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