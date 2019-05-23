Kastamonu Belediyesi'nden 7 bin kişiye iftar

Kastamonu Belediyesi, hayırsever iş adamı Cengiz Aygün'ün katkılarıyla Kuzeykent Kapalı Pazar Yerinde 7 bin kişiye iftar verdi.

Kastamonu Belediyesi, Gün Medya'nın da sahibi hayırsever iş adamı Cengiz Aygün'an katkılarıyla Kuzeykent Mahallesinde Kapalı Pazar Yerinde iftar verdi. 7 bin civarında katılımın olduğu iftara Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Atlas Global Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreteri Mehmet Gemalmazoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan, Gün Medya Onursal Başkanı Cengiz Aygün, Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Rumi Aygün ile çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua edildi. Ezanın okunmasıyla iftarlar açıldı.

Buradaki iftarın ardından hayırsever iş adamları Cengiz Aygün ve Celalettin Rumi Aygün, anneleri merhum Hacı Hayriye Aygün'ün vefatının 52'inci günü nedeniyle Hazreti Pir Şeyh Şa'ban-ı Veli Camii'nde mevlit okuttu.