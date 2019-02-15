Kastamonu Belediyesi'nden Devlet Hastanesine hizmet aracı

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu Devlet Hastanesini ziyaret etti. Ziyarette özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlar, Devlet Hastanesi ile şehir içi otobüs durağı arasındaki mesafenin uzunluğu noktasında Belediye Başkanı Tahsin Babaş'tan yardım istedi. Bunun üzerine Belediye Başkanı Tahsin Babaş, 8 kişilik belediye hizmet aracını Devlet Hastanesi yerleşkesi içinde hizmete başladığını duyurdu.

Kendilerine iletilen her talebin her daim önemli olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Devlet Hastanesi girişimiz ile şehir içi otobüs durağı arasındaki mesafede yaşlılarımız ve engelli kardeşlerimizin zorluk çektiklerini bizlere ilettiler. Burada en uygun ne oluru düşündük ve hızla karar verdik. Devlet Hastanemizin büyük bir yerleşkesi var. Burada en uygun olacak aracın 8 kişilik hibrit belediye hizmet aracı olacağına karar verdik. Bizler hemşehrilerimizin mutluluğunu görünce, mutlu oluyoruz. Talebe göre burada araç sayısını arttırabiliriz. Şuanda pilot bir uygulamayla işe başladık” diye konuştu.

Babaş, ring aracıyla da yaşlı ve engelli vatandaşları otobüs durağına kadar direksiyona geçerek kendisi getirdi.