Kastamonu Belediyesinden kaykay ve paten pisti

Kastamonu Belediyesi, Turhan Topçuoğlu Şehir Parkı'nda çalışmalarını yürüttüğü kaykay ve paten pistini tamamladı.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun incelemelerde bulunduğu kaykay ve paten pisti, paten sporcuları tarafından büyük ilgi gördü. Kastamonu Zirve Kayak Spor Kulübü sporcuları, tamamlanan kaykay ve paten pistinde hünerlerini sergilediler ve Başkan Vidinlioğlu'na teşekkür ettiler. Kaykay ve paten sporuyla uğraşan gençlerin talebini yerine getirmekten ötürü mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Vidinlioğlu, “Sporun her dalı bizim için önemli. Çocuklarımızın, gençlerimizin spor yapması benim en büyük mutluluklarımdan biri. Zararlı alışkanlıklardan gençliğimizi uzak tutmanın en önemli yolu onları sporla tanışmaktır ve spor yapmalarını sağlamak. Turhan Topçuoğlu Şehir Parkı'mızda çalışmalarını tamamladığımız kaykay ve paten pistimiz sporcularımıza hayırlı olsun. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için çalışmaya, onlarla birlikte sosyal alanlarımızı daha da güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Kastamonu Zirve Kayak Spor Kulübü Antrenörü, Kayaklı Koşu Olimpik Sporcusu ve Tekerlekli Kayak Dünya Şampiyonu Muhammet Kızılarslan da Başkan Vidinlioğlu'na teşekkür etti. Kastamonu'ya böyle bir alanın gerekli olduğunu ifade eden Kızılarslan, “Patencilerimizin güvenli bir ortama ihtiyaçları vardı. Çocuklarımız artık cadde kenarlarında değil bu alanda gönül rahatlığıyla paten yapabilecekler. Belediyemiz bu alanı bizlere kazandırdı ve güzel bir ortam sağladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.