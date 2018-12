Kastamonu Belediyesi'nden yeni Pazaryeri projesi

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Kapalı Pazaryeri projesinin 2019 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağını kaydetti.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Tosya yolu mevkiinde vatandaşlar ile yaptığı toplantıda kendisinden talep edilen pazar yerinin projesini hızla tamamlattı.

Kastamonu'nun yeni yerleşim alanı olan Tosya yolu mevkiinde yapılması planlanan kapalı Pazar alanının projesi, Kastamonu Belediyesi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Başkan Babaş, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kapalı Pazar Yeri projesinin 2019 yılında hızla başlanıp tamamlanacağını belirtti.

5 bin 586 metrekare alan üzerine kurulacak olan kapalı pazar alanının bin 858 metrekare toplam kapalı alanı olacak. Pazar yerinde yaklaşık 100 araçlık kapalı, 20 araçlık ise açık otopark bulunacak. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kapalı Pazar alanının yan kısımları açılır kapanır sisteme uygun şekilde kurulacak. Alan içerisinde bir güvenlik kulübesiyle bir de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması adına idari bina yer alacak.

“Asıl olan hemşehrilerimizin talebidir”

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kapalı Pazar alanının bölgenin ihtiyacına cevap vereceğini ifade eden Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Tosya Yolu mevkiinde kuracağımız Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kapalı Pazar alanının projesi tamamlandı. Kuzeykent Kapalı Pazar alanımız nasıl Türkiye'de örnek ise Mehmet Akif Ersoy Kapalı Pazar alanımız da yine bu anlamda örnek olacak. Pazar alanımız 5 bin 586 metrekare alan üzerine kurulacak ve 1858 metrekare toplam kapalı alanı olacak. Pazar yerinde yaklaşık 100 araçlık kapalı, 20 araçlık ise açık otopark bulunacak. Pazar alanımızın hem üstü hem de yanları kapalı olacak. Ayrıca yan kısımlar açılır kapanır sisteme uygun olarak yapılacak. Her projemizi olduğu gibi bu projemizde de bölge halkımız ile yaptığımız toplantılar bizler için çok önemli oldu. Bizim için her daim asıl olan hemşehrilerimizin talebidir. Bugüne kadar hemşehrilerimiz ne talep ettiyse mevzuat ölçeğinde yapmak için büyük çaba harcadık. Her daim hemşehrilerimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Tosya yolu mevkii kapalı pazar alanımız 2019 yılı içerisinde tamamlayacağız. Kastamonu'muzun, hemşehrilerimizin her alanda en iyiye sahip olabilmesi için proje üretmeye devam edeceğiz. Biz işimiz olan belediyeciliği yaptık ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.