Kastamonu Belediyesi'nin Ramazan Sokağı'na yoğun ilgi

Kastamonu Belediyesi'nin Ramazan ayına özel olarak tarihi Nasrullah Meydanı'na kurduğu Ramazan Sokağı'nda etkinlikler tüm hızıyla sürüyor.

Kastamonu Belediyesi tarafından düzenlenen "Ramazan Etkinlikleri" kapsamında kurulan "Ramazan Sokağı" vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Ramazan sokağı her akşam yaklaşık 3 bin kişiyi ağırlıyor. "Ramazan Sokağı" Kastamonu'nun yöresel ve kültürel ürünlerinin yanı sıra Ramazan ayına özel lezzetler, vatandaşların hizmetine sunuldu. Açılan stantlarda ürünlerini sergileyen esnaf, yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine bu imkanı sunan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu'na teşekkür etti. Belediye tarafından kurulan Ramazan Sokağında açılan 40 stant, yoğun ilgiyle karşılandı. Kastamonu'ya özgü hediyelik eşyalar ve oyuncakların satıldığı sokak, adeta mini Kastamonu'yu anımsattı.

Ramazan Sokağı'na stant açan esnaf, vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını dile getirerek Başkan Vidinlioğlu'na ve ekibine teşekkür ettiler. İftar sonrasında vatandaşların uğrak yeri haline gelen Ramazan Sokağı'nda stantların haricinde özellikle çocukları için eğlence alanları yer alıyor. Kurulan sahnede teravih namazı sonrasında özellikle çocuklar için özel gösteriler ve yarışmalar gerçekleştiriliyor. Yaşları 4 ila 11 arasında değişen çocuklar yarışmada birinci olabilmek için yarışırken aileler de sahne önünde çocukları yarışıp eğlenirken büyük heyecan yaşıyor. Geleneksel Ramazan kültürünü yansıtan tasavvuf müziği dinletileri, Aşuk-Maşuk, Kavuklu ile Pişekar, Arap Bacı ve Nigar Hatun, kukla ve gölge oyunu etkinlikleri Ramazan'ın ilk gününden itibaren yoğun ilgi gördü.

Ramazan Sokağı'nda etkinliklerin Ramazan ayı boyunca süreceği belirten Belediye Başkanı Op. Dr. R. Galip Vidinlioğlu, “Özellikle çocukların mutluluklarına şahit olmak tüm yorgunluğumuzu alıyor. Geride bıraktığımız 13 gün boyunca tarihi Nasrullah Meydanımızdaki yoğunluk ve canlılık görülmeye değerdi. Ramazan ayı sonuna kadar etkinliklerimiz artarak devam edecek. Birlik ve beraberlik içerisinde etkinliklerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.