Kastamonu Belediyespor, çeyrek finale yükseldi

Kadınlar Hentbol Süper Ligi Play-off Turu ikinci karşılaşmasında Kastamonu Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Görele Belediyesi Spor Kulübü'nü 40-35 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde şampiyonu belirleyecek olan play-off müsabakaları devam ediyor. İlk yarısı 22-19 biten karşılaşmadan 40-35 galip ayrılan Kastamonu Belediyespor, 2'de 2 yaparak adını çeyrek finale yazdırdı. Play-off ikinci karşılaşmasında Kastamonu Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Görele Belediyesi Spor Kulübü'nü evinde ağırladı. Karşılaşmayı 40-35'lik skor ile kazanan Kastamonu Belediyspor, ederek çeyrek finale yükseldi.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Kastamonu Belediyesi Antrenörü İbrahim Belet, zorlu bir karşılaşma olduğunu söyledi. Play-off'un ilk ayağında Görele Belediyespor ile iki tane maç yaptıklarını söyleyen Belet, “Karşılaşma 3'ncü maça kalmadan bittiği için mutluyuz. Bundan sonra Türkiye Kupası başlayacak. Müsabakada oyuncularım çok büyük gayret sarf etti, isteyerek oynadı. Bu isteği Türkiye Kupası'na da yansıtarak orada da güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Rakibimiz Görele de iyi bir takım ve sahada iyi mücadele ettiler. Sakatlık olmadan iki maçı da kazandığımız için mutluyum. Önümüzde daha güzel maçlar olacak. Müsabakanın skorunun bir önemi yok ki bu tür maçlarda galip gelmek daha önemli. İki karşılaşmayı da kazanarak tur atladık ama şöyle ki lig bu sene iyi gidiyor ve her takım birbirini yenebiliyor. Bizim için zor bir maç oldu. Her iki maçta da kontrolü elimizden bırakmadık. Play-off mücadelesinin diğer ayaklarını Türkiye Hentbol Federasyonu ilan edecek. Önümüzde Türkiye Kupası var. Mayıs ayının 15'inden sonra yarı final rakibimizin belli olacağını tahmin ediyorum” dedi.

Kastamonu Belediyespor'un başarılı sporcusu Betül Yılmaz ise, “Bugün her iki takımın da iyi mücadele ettiği bol gollü bir mücadele oldu. Güzel bir çeyrek final oynadık. Maçı güzel bitirdik, bizim adımıza güzel bir karşılaşma oldu. Şu anda Yalıkavak ile eşleştik. Bu karşılaşmaya hazırlanmaya devam edeceğiz. Sezon başında çıktığımız bu yolda Şampiyonlar Ligi'nde belli bir noktaya gelmekti. Türkiye Liginde şampiyon olmak ve Türkiye Kupası'nı tekrar müzemize getirmek hedefimiz vardı. Şampiyonluk ve Türkiye kupası hedeflerimiz çerçevesinde yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz” şeklinde konuştu.