Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası maçlarının hazırlıklarını tamamladı

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin ilk yarısını namağlup lider tamamlayan Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası A Grubu'nda 4 Ocak Cumartesi günü Macaristan'ın Schaeffler takımını konuk edecek. Karşılaşma Atatürk Spor Salonu'nda saat 15.00'da başlayacak. 16 Aralık tarihinden itibaren EHF Kupası hazırlıklarını sürdüren Kastamonu temsilcisi, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Hazırlıklar hakkında bilgi veren Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenör Hakan Günal, “4 Ocak Cumartesi günü EHF Kupasında grup maçları başlıyor. Şuana kadar 16 Aralık'tan itibaren kesintisiz olarak idmanlarımız devam etmekte. Takımımızda hafif bir sakatlığı bulunan Olga var. Kaptanımız Serpil ise gribal enfeksiyona yakalandı. Kaptanımız Serpil'in durumu yarın maç saatinde belli olacak” dedi.

İlk maçların her zaman zor olduğuna dikkati çeken Günal, “Nasıl başlarsanız öyle gider diye inanç vardır. Ama bizim bildiğimiz, yaptığımız spordan öğrendiğimiz şudur; mücadele etmediğiniz sürece hiçbir zaman başarıyı elde edemezsiniz. Biz de arkadaşlarımıza hep bunu aktarmaya çalışıyoruz. Sahada ne kadar çok mücadele edersek, enerjimizi ne kadar sahaya yansıtırsak, başarı da aynı oranda bizle beraber gelmeye devam edecektir. Umarım çalışmalarımız sahaya yansır ve iki yıl önce başardığımız gruptan çıkma olayını bu yılda tekrarlamış oluruz. Daha sonra çeyrek finali, yarı finali ve final oynama şahsını elde ederiz ve yolumuza devam etmiş oluruz” diye konuştu.

EHF Kupası'nda Kastamonu Belediyespor, grubunda Çekya'dan Banik Most ve Almanya'dan Thüringer ile mücadele edecek.