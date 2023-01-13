Kastamonu Belediyespor, EHF Şampiyonlar Ligi'nde ikinci galibiyeti hedefliyor

EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, sahasında Norveç temsilcisi Storhamar Elite Handball'ı mağlup ederek ikinci galibiyetini almayı amaçlıyor.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne 2021-2022 sezonunda katılmaya hak kazanan, aynı zamanda Türkiye'den bu organizasyona katılan ilk kadın takımı olan Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, oynadığı 14 maçtan galibiyet çıkaramadı. Bu sezon ilk 5 müsabakada 1 galibiyet alabilen Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi'ndeki 11. maçında Storhamar Elite Handball'ı konuk edecek. Kastamonu ekibi, 15 Ocak'ta oynanacak karşılaşmada turnuvadaki ikinci galibiyetini almayı hedefliyor.

Kastamonu Belediyespor, Merkez Spor Salonu'nda Danimarkalı antrenör Claus Mogensen yönetiminde karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor.

“Bizim için çok önemli ve son şansımız olacak"

Kastamonu Belediyespor Antrenörü Claus Mogensen, “İlk yarıdaki oynadığımız maçlarda birazcık hayal kırıklığına uğramadık desek yalan olur. Çünkü gerçekten çoğu maçta iki puan alabilmeye çok yakındık. Maalesef sonunu getiremedik ve puan alamadık. Ama şu anda bunu tekrar değerlendirebilme şansımız var. Önümüzde gerçekten çok önemli bir maç var. Storhamar Elite Handball ile karşı karşıya geleceğiz. Bu karşılaşmada iki puan alabilmeyi umuyoruz. Takımdaki herkes şunun farkında; bu maç gerçekten boks sporundaki nakavt maçı gibi. Gerçekten bizim için çok önemli ve son şansımız olacak. Bu yüzden bu maçı alabilmeyi kesinlikle umuyoruz ve alacağız” dedi.

“Maçı kazanmak istiyoruz”

Takımın sol kanat oyun kurucusu Neslihan Çalışkan ise, “Önemli bir maça çıkıyoruz. Zorlu bir maç, ilk maçı iyi oynadık aslında ama sonunu getiremedik. Burada sonunu getirip maçı kazanmak istiyoruz. Bütün taraftarlarımızı da bizlere destek olmaları için pazar günkü maça bekliyoruz. İnşallah evimizde galip gelerek taraftarımıza bu galibiyeti hediye etmek istiyoruz” diye konuştu.