Kastamonu Belediyespor, Lada maçı için Rusya'ya hareket etti

EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubunda Rusya temsilcisi Lada ile karşılaşacak olan Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, bu maç için Rusya'ya hareket etti.

EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında 24 Ocak Pazar günü Rusya temsilcisi Lada'yı konuk edecek Kastamonu Belediyespor, hazırlıklarını tamamlayarak Rusya'ya hareket etti.

Kastamonu Belediyespor, Danimarkalı Antrenörü Helle Thomsen yönetiminde Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen taktik ağırlıklı son antrenmanda oyuncuların hırslı ve istekli oluşu dikkatlerden kaçmadı.

Şampiyonluk yarışının önemli virajı olan Yalıkavak karşısında beklenmedik bir yenili alan ve ligde üçüncü sıraya gerileyen Kastamonu Belediyespor, Aksaray Belediyespor'u 40-16 mağlup ederek Lada karşılaşması öncesi moral buldu.

Handball Club Lada maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Antrenör Helle Thomsen, tek düşüncelerinin Lada maçı olduğunu söyledi.

Rusya'ya gideceklerini ve maça hazır hale geleceklerini ifade eden Helle Thomsen, “Evlerinde iyi oynuyorlar. Bizim için zor bir maç olacak. Deplasmanda 2 puan almak için savaşacağız. Orada ekstra enerji bulmamız gerekiyor. Böyle maçlarda bu enerjiyi mutlaka bulmalıyız. Sert oynayacaklardır. Bu sertliğe hazırız” dedi.

Yalıkavak maçının ardından bir psikolojik etki oluşup oluşmadığını söylemenin şu an için zor olduğunu ifade eden Thomsen, “Mağlubiyet için çok üzüldük. Artık Yalıkavak maçı geçti. Oyuncularım da o maçı unutsunlar artık. Şu an Lada maçına odaklanmamız gerekiyor” diye konuştu.

Kastamonu Belediyespor, B Grubu'nda Rusya'dan Lada, Fransa'dan Nantes Atlantique ve Polonya'dan MKS Perla takımlarıyla eşleşmişti.

Kastamonu Belediyespor, ilk maçında Polonya temsilcisi MKS Perla Lublin ile Kastamonu'da oynanan maçta 20-20 berabere kalırken, ikinci maçında Fransa deplasmanında Nantes Atlantique'ye 35-26 mağlup olmuştu. Avrupa Hentbol Kupası EHF CUP'ta B Grubu'nda mücadele eden Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, gurubundaki üçüncü karşılaşmasında da Rusya temsilcisi Handball Club Lada ekibini sahasında 29-25 kazanmıştı.