Kastamonu Belediyespor, Metz Handball maçı hazırlıklarını sürdürüyor

EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, Fransa temsilcisi Metz Handball ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, ikinci galibiyeti için Fransa temsilcisi Metz Handball ile karşılaşacak. Kastamonu ekibi, Merkez Spor Salonu'nda Danimarkalı Antrenör Claus Mogensen yönetiminde, 10 Aralık Cumartesi günü oynanacak Metz Handball maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Kastamonu Belediyespor, Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde karşılaştığı Yeni Mahalle'yi 41-26 yenerek Metz karşılaşması öncesinde moral depoladı.

Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Antrenör Claus Mogensen, “Dün çok mutluydum. Ortaya çıkan performanstan memnundum. Tüm oyuncularım maça odaklanmıştı ve çok iyi performans sergilediler. Metz'e karşı oynayacağız, tabii ki çok farklı bir maç olacak. Metz çok güçlü bir rakip. Şampiyonlar Ligi'nin son iki yıldır çok güçlü ve iddialı takımı. Onlarla oynamak bizim için zor olacak. Çok kısa zamanda iki tane maç yapacağız aynı takım ile. Biz, onlarla yarışabileceğimizi gördük. Ama bu yarışma periyodumuzu 60 dakikaya yaymamız gerekiyor. Tekrar Cumartesi günü Metz ile karşılaştığımızda 60 dakika boyunca iyi mücadele ettiğimiz bir maç ile sahaya çıkarız” dedi.

Taraftara çağrıda bulunan Mogensen, “Bütün hentbol aşıklarını maça davet ediyoruz. Çünkü çok güzel bir maç olacak. Umuyoruz ki bir sürpriz yaparak iki puan alabileceğimiz iyi bir performans sergileriz. Bu yüzden herkesi maça bekliyoruz. Maçta bizlere destek olmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

Sol oyun kurucu Betül Yılmaz, aynı anda hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiklerini ifade ederek, “Dünkü maçı diğer maçlara kıyasla daha çok hocanın istediği performansı sergileyebildik. Hocamızda karşılaşmadan memnun kaldı. Maçın ardından performansımız noktasında memnun olduğunu söyledi. Biraz daha onun sistemine yakın işler yaptık diye düşünüyoruz. Bunun da zaten sonuca yansıdığını düşünüyoruz, çünkü 15 sayılık bir fark yakalamıştık. Güzel geçti sanırım bizim içinde. Metz maçı öncesinde iyi bir hazırlık oldu bize. Cumartesi günü Metz ile oynayacağız, Metz Şampiyonlar Ligi'nin çok güçlü takımlarından bir tanesi. Elimizden geleni yapıp oradan bir sürpriz iki puan almaya çabalayacağız. Fransa'daki maçta ilk devrede güzel bir seri yakaladık. Güzel bir mücadele ettik ama sonunu getiremedik. Bu mücadelemizi 60 dakikaya yayarsak bizim için maç güzel geçecek diye umut ediyoruz. Bende seyircilerimize maça davet ediyorum, bizleri desteklemek isteyen herkesi tüm hentbola gönül vermiş herkesi maça davet etmek istiyorum. Seyircilerimizin tribünde desteklerini görmek bizim için çok güzel oluyor. Böyle oynamak daha keyifli oluyor. Lütfen gelsinler ve bizleri desteklesinler” şeklinde konuştu.