Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında galibiyeti hedefliyor

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Romanya'nın CS Rapid Bucuresti takımıyla sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta karşılaşmasında Romanya'nın CS Rapid Bucuresti takımını konuk edecek. İlk iki karşılaşmasını mağlubiyetle bitiren Kastamonu Belediyespor, sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kastamonu Belediyespor'un Antrenörü Costica Buceschi, 25 Eylül Pazar günü saat 15.00'de oynanacak müsabakaya en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Daha öncesinden sakat sporcuların olduğunu ve onlarında takıma dönüş yaptığını belirten Buceschi, “Şu anda daha büyük bir grup ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

"Galip gelebilmek için bu oyunumuzu oynayacağız"

CS Rapid Bucuresti takımının güçlü bir takım olduğunu aktaran Buceschi, “Bu karşılaşmada da galip gelebilmek için bu oyunumuzu da oynayacağız. Rapid karşısında büyük bir şansımız olduğunu düşünüyoruz, fakat Rapid de iyi bir takım. Final Four ihtimali olan iyi takımlardan bir tanesi” diye konuştu.

"Rapid de güçlü savunması olan bir takım"

Sakat oyuncularında takıma takılmasıyla daha güçlü hale geldiklerini söyleyen Buceschi, “Sakatlıklardan dönen sporculardan dolayı daha fazla oyuncuya sahibiz. Rapid de güçlü savunması olan bir takım. Oyuncumuz Samara sakatlıktan döndüğü için savunmanın daha da güçlü hale getirilmesi için takıma büyük katkısı olacak. Györ karşılaşmasındaki ilk 20 dakikadaki oyunumuzu burada da tekrarlayabilirsek galibiyet için büyük bir şansımızın olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Ceren Demirçelen: “Heyecanlıyız ve galibiyet almak istiyoruz”

Sezonu yeni açtıklarını dile getiren Ceren Demirçelen ise, “Geçtiğimiz yıldan sonra bu yıl artık Şampiyonlar Ligi'nde bir galibiyet almak istiyoruz, puanlar almak istiyoruz. Çok çalışıyoruz, yeni hocamızla uyumumuz çok güzel. Hafta sonu oynayacağımız Rapid maçına da hızlı bir şekilde hazırlanıyoruz. Güzel bir şekilde hazırlıklarımız sürüyor. Umuyorum maçı kazanacağız” ifadelerini kullandı.

"Seyircimizi sahada görmek istiyoruz"

Vatandaşları kendilerini desteklemek için maça davet eden Demirçelen, “Hafta sonu oynanacak karşılaşmada seyircimize çok fazla ihtiyacımız var. Seyircimizi sahada görmek istiyoruz. Onların desteğini burada gerçekten hissetmek istiyoruz. Onlar varken biz 1-0 öndeyiz. Hafta sonu saat 15.00'da Merkez Spor Salonu'na hepsini bekliyoruz olacağız” cümlelerine yer verdi.