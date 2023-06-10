Kastamonu Belediyespor, Süper Ligi şampiyon tamamladı

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi beşinci maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında ağırladığı Konyaaltı Belediyespor'u 29-24 yenerek ligi şampiyon olarak tamamladı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi beşinci maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Konyaaltı Belediyespor'u ağırladı. Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı büyük çekişmeye sahne oldu. İlk yarıda rakipler yenişemeyerek 14-14 beraberlikle tamamladı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı karşılaşmanın ikinci yarısında Kastamonu Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor karşısında ağırlığını koyarak öne geçmeyi başardı. İkinci yarının 11. dakikasında 23-20 öne geçerek farkı 3'e çıkartan Kastamonu Belediyespor, 27. dakikaya girildiğinde 26-13 üstünlüğünü korudu. Konyaaltı Belediyespor, son ataklarından eli boş dönünce Kastamonu Belediyespor, farkı koruyarak sahadan 29-24'lük skor ile mağlup etti.

5 maç üzerinden oynanan final serisinin son karşılaşmasını kazanan Kastamonu Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde de şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın ardından Kastamonu Belediyespor'a kupasını Vali Avni Çakır ile Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu verdi. Ayrıca sporculara tek tek madalyaları takdim edildi.

Karşılaşmanın ardından ödül töreni düzenlendi

Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Kastamonu Belediyespor, galibiyeti seyircisiyle kutladı. Vali Avni Çakır, Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci ve Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, sahaya inerek oyuncuları ve teknik heyeti kutladı.

Kastamonu'nun bir spor şehri olduğunu her fırsatta söylediklerini belirten Vali Avni Çakır, “Hentbolun başkenti Kastamonu'dur. Bunu hep söylüyoruz. Bu söylemlerimizde ne kadar haklı olduğumuzu bugün görmüş olduk. Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, müthiş bir oyun sonunda Süper Lig şampiyonu oldu. Teknik heyeti, oyuncuları ve emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz” dedi.

Şampiyon olan bir şehre şampiyon bir takımın yakışacağını söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ise, “Türk Dünyasını düzenlediğimiz bugünlerde takımımızda şampiyon oldu. Kastamonu, hentbol şehri. Aynı zamanda Türk Dünyası etkinliklerini yaptığımız bugünde tüm Türk Dünyasının kalbinin burada attığı bir dönemde ve Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon bir takım ile bunu taçlandırdık. Çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkürler” diye konuştu.

Kastamonu Belediyespor'un başarılı oyuncusu Betül Yılmaz da, “Şükürler olsun şampiyonuz. Uzun ve zorlu bir sezon geçirdik. Yetmedi play-off serisi de uzun sürdü. 5 maç üzerinden oluyordu, 5 maçı da oynadık. Her iki takımda harika bir mücadele örneği gösterdi. Nihayetinde kupa evimizde, şehrimizde bizim oldu, çok mutluyuz. Tüm takım arkadaşlarımı azimlerinden ve mücadelelerinden ötürü kutluyorum. Kastamonu bir hentbol şehri, hem şehrimize hem kulübümüze şampiyonluk armağan olsun” şeklinde konuştu.

Ligin zorlu geçtiğini belirten Kastamonu Belediyespor Antrenörü İbrahim Belet ise, “Ligde iyi takımlar vardı. Fakat biz iyi çalıştık, iyi hazırlandık ama sürecin sonuna doğru eksilen sporcularımız oldu, onun için işlerimiz biraz daha zora girdi. Ama inanan teknik heyet ile inanan insanlarla inanan sporcularımızla inanan bir kulüp ile yola çıkınca sonu da güzel oluyor. Belki de üçüncü karşılaşmada bunu bitirebilirdik ama sporun güzelliği burada. Ne yazık ki karşılaşma beş maça uzadı. Bugünde taraftarımızın önünde bu kupayı aldık” ifadelerini kullandı.