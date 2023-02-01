Kastamonu beyaza büründü

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ile il merkezi beyaza büründü. Şubat ayında yağan kar, tarihi binalarda kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı.

Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde il merkezinde de etkisini gösterdi. Kastamonu şehir merkezini beyaza bürüyen kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Karla kaplanan Kastamonu'nun tarihi mekan ve binaları ayrı bir güzellik sundu.