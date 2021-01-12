Kastamonu, Çankırı ve Sinop'a 1 milyon 800 bin TL'lik kaynak verimliliği desteği

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerine yönelik Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından ilan edilen Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında kamu ve özel sektör kurumlarına 1 milyon 800 bin TL'lik destek sağlanacak.

2021 Yılı Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerine sağlanacak destek ile kaynak, hammadde ve işgücü verimliliğinin arttırılması, işletmelerin kurumsal ve yönetimsel becerilerinin geliştirilmesi ve özel sektöre yönelik faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların kurumsal ve yönetimsel becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 12 Ocak 2021 tarihinde ilan edilen teknik destek programına proje başvurusu yapmak isteyen kamu ve özel sektör kurumları bu tarihten itibaren projelerini ajansa sunabilecekler. 31 Ekim tarihine kadar açık olacak teknik destek programına “Özel İşletmeler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ile Kooperatif ve Birlikler” yönetim ve işletme uygulamalarının iyileştirilmesi, organizasyonların performansının artırılması ve kaynak verimliliği alanlarında danışmanlık desteği almak üzere proje başvurusu yapabilecek.

TR82 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı ile 2019-2023 Kurumsal Stratejik Planı amaç ve öncelikleri doğrultusunda Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen 2021 yılı Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek (KVYD_TD) Programına 2021 yılı bütçesinden toplamda 1 milyon 800 bin TL kaynak sağlanacak. Kaynağın 1 milyon 350 bin TL özel sektöre, 450 bin TL'si ise kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımına sunulacak.

Potansiyel başvuru sahiplerine proje hazırlana çağırısı yapan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, başvuruların Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden tamamlanması gerektiğini bildirdi. Programa ilişkin detaylı bilgiye Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı web sitesi www.kuzka.gov.tr'den ulaşılabilecek.