İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kastamonu' da yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı

Kastamonu’da duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10.

Kastamonu'da duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğünce tedavi altına alındı.


Kastamonu'nun Abana ilçesinde aracıyla seyir halinde bulunan bir vatandaş, yol kenarında bitkin halde gördüğü şahini DKMP Kastamonu İl Şube Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine Şube Müdürlüğünde görevli av koruma ve kontrol ekipleri olay yerine sevk edildi. Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan şahinin veteriner hekimce gerçekleştirilen muayenesinin ardından, kanadının altından yara aldığı tespit edildi. Tedavisi devam eden şahin, veteriner hekim kontrolünde bakım ve tedavi sürecini tamamlamasının ardından Şube Müdürlüğünce yeniden yaşam alanına salınacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.