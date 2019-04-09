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Kastamonu Daday ilçesi merkezinin ilk kadın muhtarı göreve başladı

Yerel seçimler sonrasında Kastamonu’nun Daday ilçesi merkezinde seçilen ilk kadın muhtar olma özelliğini kazanan 32 yaşındaki Esra Apaydın görevine başladı.

Yerel seçimler sonrasında Kastamonu'nun Daday ilçesi merkezinde seçilen ilk kadın muhtar olma özelliğini kazanan 32 yaşındaki Esra Apaydın görevine başladı.


Daday ilçesi merkezi, tarihinde ilk kez bir kadın muhtar göreve seçildi. Daday ilçesinde lokanta işletmecisi olarak görev yapan 32 yaşındaki iki çocuk annesi Esra Apaydın, ailesinin ve arkadaşlarının desteğiyle Merkez Mahallesi'ne muhtar adayı oldu. Yaptığı seçim propagandası sonrası seçmenlerin gönlüne giren Apaydın, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde diğer rakiplerini geride bırakarak muhtarlığa seçildi. Seçimler sonrasında aldığı oylar ile Daday'ın ilk kadın muhtarı seçilen Apaydın ise görevine başladı.


Kendisine destek veren mahalle halkına teşekkür eden Daday'ın Merkez Mahallesi Muhtarı Esra Apaydın, “İki çocuk annesiyim. Kendime ait bir lokantam var. Muhtarlığa ailemin ve arkadaşlarımın desteği sonrası aday oldum. Halkımın teveccühü ile muhtarlığa seçildim. Herkese verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.


Öte yandan Daday ilçesinde bağlı köylerde daha önce 2 kadın muhtarın görev yaptığı öğrenildi.

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