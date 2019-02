Kastamonu, EMİT Fuarında boy gösteriyor

Dünyanın en büyük dört turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), 23'üncü kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarda konuşan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, “İlimizin turizmden hak ettiği payı alması için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

EMİTT Fuarı her yıl 46 binden fazla sektör profesyonelini ve de dünyanın dört bir yanındaki tatil yerlerinin ve seyahat şirketlerinin sunduğu yeni ve heyecan verici seyahat fırsatlarını yakalamak isteyen on binlerce turisti ağırlamaya devam ediyor. Kastamonu'da her yıl olduğu gibi bu yılda birçok il ve ilçe gibi dört gün sürecek EMİTT Fuarındaki yerini aldı. Fuarda, Kastamonu Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İshak ve il genelinde ticari faaliyetlerini sürdüren turizm işletmecileri katılıyor.

“Turizmden hak ettiğimiz payı almak için çalışıyoruz”

Kastamonu iş dünyasını Uluslararası EMİTT Turizm Fuarında, KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Pehlivan temsil ediyor. Kastamonu standında açıklamalarda bulunan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Kastamonu'nun zengin potansiyele sahip olduğu sektörlerden birinin de turizm olduğuna ve turizmdeki çeşitliliğe dikkat çekti.

Fındıkoğlu, “Tam anlamıyla bir turizm şehriyiz. Turizm çeşitliliği açısından baktığımızda ise bizim gibi zenginliğe sahip olan ikinci bir il yok. Kültür, tarih, doğa, inanç, deniz, kış ve gastronomi turizmi, kısacası turizm adına ne ararsan ilimizde mevcut. Hedefimiz, her turiste uygun turizm dalına sahip olan Kastamonu'muzun turizmden hak ettiği payı almasını sağlamak. Bu uğurda da durmadan çalışıyor, tanıtımlarımıza büyük önem veriyoruz. YÖREX'te gerçekleştirdiğimiz ve herkesin gıpta ile baktığı son derece etkin tanıtım programından sonra şimdi de dünyanın sayılı turizm fuarlarından biri olan EMİTT'teyiz. Burada aynı zamanda bölgeselde bir birlik var. Kastamonu, Çankırı ve Sinop illeri olarak KUZKA desteğiyle buradayız. Aynı zamanda Araç, Abana, Pınarbaşı ve Daday gibi ilçelerimizde Batı Karadeniz Kalkınma Birliği BAKAB çatısı altında fuardaki yerlerini almış durumdalar. Şahsım ve iş dünyası adına, KUZKA yönetimimize ve çalışanlarına, şehrimizin tanıtılmasına katkıda bulunan mülki idare amirlerimize, belediye başkanlarımıza ve turizmcilerimize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum, inşallah hep birlikte bu tanıtımların meyvelerini toplarız” dedi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla hazırlanan Kastamonu, Sinop ve Çankırı stantlarında bölgenin turizm potansiyellerinin tanıtımı gerçekleştirilirken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'da illerin stantlarında incelemelerde bulundu.

Ziyarette Bakan Ersoy'a gemi maketi hediye edildi.