Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden depremzedelere destek

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü personeli, deprem bölgesinden Kastamonu'ya getirilerek yurtlara yerleştirilen aileleri ziyaret ederek moral verdi. Ayrıca ekipler, topladıkları yardımları da deprem bölgesine göndermeye devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir yandan arama kurtarma çalışmalarına destek veren Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, diğer yandan deprem bölgesinden Kastamonu'ya getirilerek yurtlara yerleştirilen aileleri de yalnız bırakmıyor. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü personeli, ailelerle tek tek ilgilenirken, çocuklarla da çeşitli oyunlar oynuyor.

Ayrıca asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem bölgesine ekiplerin yardımları da sürüyor. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü personellerince, deprem felaketinden etkilenen vatandaşlara acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere düzenlenen yardım kampanyasında ikinci yardım tırı da gönderildi. Ekipler, toplanan gıda ve hijyen malzemeleri ile bot, kıyafet, battaniye içeren yardım tırı, Hatay iline ulaştırılmak üzere hareket etti.