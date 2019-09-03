Kastamonu Entegre, 50. kuruluş yılını kutladı

yılını Kastamonu'da törenle kutladı.

Kastamonu Entegre 50. yıl buluşmaları kapsamında Kastamonu'da tören düzenlendi. Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız'ın da katılımıyla Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgini Kütüphanesinde gerçekleştirilen törende konuşan Vali Vekili Ünal Kılıçarslan, “İlimizde faaliyete geçirdiği ilk tesisin ardından bugün ağaç bazlı panel sektörünün global markası haline gelmiş olan Kastamonu Entegre, 6 ülkede 6 bini aşkın çalışanı ile uluslararası başarılara imza atan bir büyük şirket haline gelmiştir. Kastamonu Entegre, 50. yılında hem şirketi hem çalışanlarını tebrik ediyorum, başarılı çalışmalarını da hız kesmeden artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

“Kastamonu Entegre, Kastamonuluların iş kapısı oldu”

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise, “İlimizin en önemli fabrikalarından biri olan Kastamonu Entegre Fabrikamız 50 yıldır Kastamonu'da iş hayatına katkı veriyor. Kastamonulu hemşehrilerimizin iş kapısıdır. Bu fabrikamızın ve bu tür fabrikalarımızın ham madde ihtiyacının karşılanması ile ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Şu anda Kastamonu OSB'nin içinde yer bulunamıyor. Ek organize sanayi bölgesi ile ilgili kamulaştırma süreci devam ediyor. Şu anda hemen yatırım yapılabilecek tek alternatif OSB'miz, Seydiler OSB. Ulaşım anlamında çok ciddi bir yatırım yaptığımız, yaklaşık 2 milyarlık Kastamonu-İnebolu yolunun ortasında bulunan bu organize sanayi bölgesine iş adamlarımızdan yatırım bekliyoruz. Kastamonu'nun ticaret hayatını geliştirmek, daha fazla iş bulma imkanı Kastamonulu hemşehrilerimize tanımak. Bizim amaçlarımız bunlar” diye konuştu.

“Kastamonu Entegre 6 ülkede faaliyet gösterir hale geldi”

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ise “Kendi sektöründe gerçekleştirdiği stratejik yatırımlarla 50 yıldır girişimci ruhunu korumaya, Kastamonu'nun, Türkiye'nin ve Dünya'nın üretici gücü olmaya devam eden Kastamonu Entegre Türkiye girişimcilik tarihinde güçlü bir örnek teşkil etmektedir. Kastamonu ve Türkiye'nin tanıtımına desteği, oluşturduğu istihdam ile ekonomi ve kalkınmaya büyük katkısı olan Kastamonu Entegre'nin 50. yılını kutluyorum. Yurt dışında yaptığı yatırımlarla şehrimizin tanıtımına yaptığı katkılar ve şehrimizde yaptığı istihdamla Kastamonu ve Kastamonu halkının çıkarlarını hem yurt içinde, hem yurt dışında kollayıp, Kastamonu Entegre A.Ş. değerli CEO'su Haluk Yıldız beye de bir hemşehrilik beratı takdim edeceğim” ifadelerini kullandı.

“Kastamonu Entegre'yi tebrik etmek her birimiz için bir vazifedir”

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal da, “Kastamonu Entegre faaliyetlerini sürdürürken, aynı zamanda çevre duyarlılığıyla faaliyetlerini yerine getiriyor. Bugün ülkemiz sanayicileri açısından dikkat çekici bir başarının mimari durumda. Bizde Tabiat Turizmi ve Ormancılık alanında ihtisaslaşma sürecinde olan bir üniversite olmamız söz konusu. Biz bütün faaliyetlerimizi de Kastamonu Üniversitesi adına Kastamonu Entegre başta olmak üzere ilimizde faaliyet gösteren tüm sanayicilerle işbirliği anlamında bereketli bir süreci devam ettirmek istiyoruz. Kendilerinin de bu anlamda desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.