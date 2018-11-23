Kastamonu Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarına hazırlanıyor

Tarım sektörünün ilerlemesi, yeni teknolojilerin tanıtılması ve yeniliklerin sektör temsilcileri ile bir araya getirilmesi amacıyla düzenlenmesi planlanan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı” istişare toplantısı Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Salonu'nda yapıldı.

Toplantıya Vali Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Bazı İlçe Belediye Başkanları, KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Yaman, İl Ticaret Müdürü Sefa Özata, Expolink Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Erdoğan, sektör temsilcileri ile diğer davetliler katıldı. Toplantıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın ilimizde yapılması kararlaştırılırken nerede yapılacağı ve nasıl yapılacağı konusunun önümüzdeki günlerde bir toplantı daha yapılarak istişare edilmesine karar verildi. Şu anda kesin olmayan fuar tarihi de 11-14 Eylül 2019 olduğu toplantıda ifade edildi.

“Kastamonu'ya bir şeyler getiren, kazandıran bir fuar yapmalıyız “

Kastamonu'da uzun yıllardır yapılan bir ahşap fuarının olduğunu ve ahşap fuarının bir ivme kazandığını ifade eden Vali Yaşar Karadeniz, “Yine ilimizde bir Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı düzenlenip düzenlenmeyeceği konusu da en son İstanbul'da yapılan Kastamonu Günlerinde konuştuğumuz bir husustu. Bununla ilgili de daha önce bu sektörde fuar düzenlemiş olan Expolink firması böyle bir düzenlemeyi yapmaya talip oldular. Öncelikle bu fuarı düzenlemeli miyiz düzenlememeli miyiz, ilimize yararı nedir bunun kararını vereceğiz. Firma yetkililerine de daha önce söylediğim çekincelerim şunlardı: Burada bir fuar yapacaksak Kastamonu'ya bir şeyler getiren, kazandıran bir fuar yapmalıyız. Kastamonu'dan bir şeyler götüren değil. Dolayısıyla ana ölçümüz, ana eksenimiz bu olmalı. Bu da bu fuarın tamamen ticari bir mantaliteyle düzenlenmesi lazım ki ilimize gerçek anlamda faydası olsun. Orada Özel İdareler, Belediyeler stant açacaksa o fuarın gerçek anlamda fuarcılığı tartışılır. Ama firma tamamen ticari olarak bu organizasyonu yapan katılımcılarla beraber finansmanını sağlar, ilimize bu anlamda katılımcı yatırımcı getirirse gerçek anlamda fuar çizgisine ulaşılmış olur” dedi.

“Belediye olarak üstümüze ne görev düşerse yapmaya hazırız”

Kastamonu'ya yeni bir fuar kazandırmak istediklerini belirten Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, “Bu güne kadar yaptığımız en önemli fuar çalışmamız Ahşap Fuarı. Şimdi bir yenisini daha eklemeyi düşünüyoruz, ‘Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı.' Uzun zamandır bu konuda çalışmaların olduğunu biliyorum. Bu konuda da firmalarımız çalışmalarını sundular. Burada önemli olan tüm ilçeleriyle de beraber bir bütün şekilde bu işi yapabilmek. Bunu Sayın Valimizin başkanlığında kendi aramızda da değerlendirmemiz lazım. İlçelerimizde festivaller yapılıyor, etkinlikler düzenleniyor. Bunları bir araya getirdiğimizde nasıl bir konsept çıkacağı nasıl bir çerçevede toplanılacağını da belirlememiz lazım. İnanıyorum ki bunu da birlikte değerlendiririz. Ama bu fuarın yapılmasını istiyoruz. Tarım Müdürümüz başta olmak üzere bu konuda ciddi çalışmalar yapıldığını biliyorum. Bize de Belediye olarak ne düşerse yapmaya hazırız. Bunu yaparken ilimizde esnafın da durumu gözetilmeli” ifadelerini kullandı.

“Şehrimiz, ilimiz için bir kazanım olacaktır”

KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Organize sanayinin çalışmalarını biliyorsunuz ki başlattık. Tarım Organize Sanayimizle beraber fuar organizasyonlarımızın da devam edeceğini umuyoruz. Şehrimiz, ilimiz için bir kazanım olacaktır. Rabbim hayırlı uğurlu etsin.”

“Fuar Taşköprü'de yapılmalı”

Son olarak söz alan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan da şöyle konuştu: “Eğer bu yanlış bir şey olsaydı dünyada çok büyük ölçeklerde fuar yapılmazdı. İlçeler de böyle bir fuarın yapılıyor. Her geçen sene de gelişerek ve büyüyerek devam ediyor. Profesyonel hale geldi. Her geçen sene de katılımcı sayınının ve ziyaretçi sayısı artıyor. Bölge firmaları bundan büyük fayda ve gelir elde ediyor. Bu fuarın Taşköprü'de yapılmasını talep ediyorum” şeklinde konuştu.