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Kastamonu Günleri'nde okullar için kitap toplanacak

Kas-Der, Kastamonu Tanıtım Günlerinde Kastamonu’daki okullardaki kütüphane kurulması faaliyetine destek olmak amacıyla kitap toplama kampanyası başlattı.

Kas-Der, Kastamonu Tanıtım Günlerinde Kastamonu'daki okullardaki kütüphane kurulması faaliyetine destek olmak amacıyla kitap toplama kampanyası başlattı.


Maltepe İBB Etkinlik Alanında 18-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Kastamonu Tanıtım Günleri'nde kampanyaya destek olmak isteyenler sıfır ve ikinci el kitapları Kas-Der danışma bankolarına teslim edebilecek. Toplanan kitaplar Kastamonu'da kütüphaneye ihtiyaç duyan okullara teslim edilecek.


Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-Der) Genel Başkanı Remzi Şen, “Kastamonu'da ilk, orta ve lise eğitim düzeyine uygun içerikte okula ve eğitime katkı sağlayacak MEB kriterlerini taşıyan sıfır veya ikinci el kitaplara ihtiyaç duyulduğu bilgisi tarafımıza okul idareleri tarafından ulaştırıldı. Bu kapsamda 18-22 Eylül tarihleri arasında 13.'sünü gerçekleştireceğimiz Kastamonu Tanıtım Günlerinde kitap toplama kampanyası başlattık. Kampanyamıza destek olmak isteyenler kitapları Kas-Der bankolarına teslim edebilirler. Sosyal medyadan da kampanyamıza destek çağrımızın paylaşılması daha hızlı sonuca erişmemizi sağalacaktır. Tüm eğitim gönüllülerinden destek bekliyoruz” diye konuştu.

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