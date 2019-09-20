Kastamonu Günlerine katılanlar etkinlikten memnun kaldı

İstanbul'da Maltepe Kastamonu Tanıtım Günleri'nde yer alan katılımcılar ve ziyaretçiler, etkinlikten memnun kaldıklarını bildirdiler.

Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-Der) tarafından düzenlenen 13. Kastamonu Tanıtım Günleri'ndeki etkinlik alanın ve tanıtımın uluslararası fuar düzeyinde hazırlandığını vurgulayan katılımcılar, tanıtımdan oldukça memnun kaldıklarını ifade ettiler.

4 gün boyunca kültürel ve sanatsal birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Kastamonu Tanıtım Günleri, 22 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

“Tanıtım günlerimizde Kastamonu'yu hissedip yaşayacağız”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Tanıtım günlerimizde Kastamonu'yu konuşacağız, Kastamonu'yu hissedecek ve yaşayacağız. Genel Başkanımız Sayın Remzi Şen, Kastamonu'yu bütün maneviyatı, milli duyguları, bu topraklara bakış açısıyla ve gerçekten özel örnekleriyle bizlere ifade ettiler. Bunu derinden hissettirdi. Bu ülkenin her bir şehri, bu ülke için çok değerli ve önemli. Ekonomi, kalkınma, terörle mücadele, milli manevi değerler çerçevesinde buluşmak daha da önemlidir. 81 ilimizden biri olan Kastamonu'nun bu güzel gününde olmak tüm Türkiye'yi hissetmektir” dedi.

“Muhteşem bir organizasyon olmuş”

Tek kelimeyle muhteşem bir organizasyon olduğunu belirten Kastamonu İl Kültür Turizm Müdürü Ziver Kaplan ise, “Tek kelimeyle muhteşem bir organizasyon gördüm. Yıllardır uluslararası fuarlar dahil birçok etkinlikte yer almış ve katılımcı olmuş biri olarak itiraf etmeliyim ki, alana girişten, stant yerleşim planlarına, yürüyüş yollarından, açıklayıcı bilgilerin yer aldığı dolu dolu tanıtıma şahit oldum. Kastamonu bunu hak ediyor. Tescilli kültür varlıkları bakımından oldukça zengin bir ilin tanıtımında bana göre çığır açılmıştır ve üst seviye yakalanmıştır, emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

“Kastamonu'yu, İstanbul'da tanıtma ve anlatma çabası takdire şayan”

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de, “Kastamonu ilimiz tarihi, kültürü, coğrafyası ve içerisinde barındırdığı değerleriyle tam bir Anadolu kenti olmasının yanı sıra kadını ve erkeğiyle kahramanlık destanını yazan da bir kenttir. İşte böyle bir kenti İstanbul'da tanıtma ve anlatma çabası takdire şayan. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm hemşerilerimizi ve dostlarımızı Kastamonu Tanıtım Günlerine bekliyoruz” diye konuştu.

“Gerçekten çok özel ve profesyonel bir stant tasarımı gördük”

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise, “Her yıl daha özen gösterilen ve disipline edilmiş bir tanıtım günleri görmekteyiz. Bu yıl gerçekten çok özel ve profesyonel bir stant tasarımı gördük. Bu hem geçen etkinliklerden kazanılan tecrübenin hem de katılımcıların bu işe verdiği önemin göstergesi. Paydaşlar olarak bizler ve ziyaretçiler de disipline olmuş bu etkinlikten daha fazla memnuniyet duyuyor, daha bilinçli ziyaret ederken, zamanı iyi kullanıyoruz, yöresel ürünleri seçme imkânı buluyoruz. Emek veren herkesi kutlamamız gerekir” şeklinde konuştu.

“Kastamonu çok özel bir memleket”

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç te, “Kastamonu çok ama çok özel bir memleket, geleceğimiz açısından bu ilin iyi tanıtılması, anlatılması lazım. Bu özel memlekete böylesi güzel tanıtımlar yakışır, panayırlar değil. Herkesin gezip görmesi gereken bir coğrafya olduğunu da belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

“İstanbul'a olan göçü artık tersine çevirmeliyiz”

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ise, “Her yıl geleneksel hale gelen buluşmalar vesilesiyle sesimin ulaştığı hemşerilerime diyorum ki; memleketlerine geri dönecek düşünce yapısında olsunlar. İçerisinde barındırdığımız değerler bakımından her alanda zengin bir potansiyele sahibiz. Artık bu göç furyasını terse çevirmeli. Bu birliktelikleri nüfusumuza ve ekonomimize yansıyacak şekilde avantaja çevirme vaktidir. Emeği geçenleri kutluyorum” diye konuştu.

“Maltepe'yi bu yıl tanıtıma katkı sağlayacak şekilde buldum”

Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir ise, “Batı Karadeniz ilçeleri arasında çok özel bir yere sahip Çatalzeytin'in belediye başkanı olarak, burada olmaktan son derece mutluyum. Maltepe'yi bu yıl tanıtıma katkı sağlayacak şekilde buldum. Daha önce misafir olarak katıldığım ve gözlemlediğimizden çok öte bir adım atılmış, katılımcıların memnuniyetine, ziyaretçilerin de memnuniyetini eklendiğimizde işte olay budur diyebileceğiz” şeklinde konuştu.

“Etkinlik tam anlamıyla bir uluslararası fuar niteliğine dönüşmüş”

Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü İlknur Aynan da, “Bu yıl organize edilen etkinlik tam anlamıyla bir uluslararası fuar niteliğine dönüşmüş. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı ya da İzmir Travel'den farkı olmayacak bir stant kurulumu ve sergisi hazırlanmış. Bizim hak ettiğimiz tanıtım bu olsa gerek, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.