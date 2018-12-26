İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kastamonu İhsangazi'de okullar tatil edildi

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde ilköğretim okullarıyla liselerde eğitime bir gün ara verildi.

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde ilköğretim okullarıyla liselerde eğitime bir gün ara verildi.


İhsangazi Kaymakamı Muhammed Öztaş, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamaları dikkate alarak öğrencilerimizin güvenliği için İhsangazi ilçemizde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyunun dikkatine” dedi.


Buna göre, İhsangazi ilçesinde bugün eğitim veren tüm okullar bir gün süreliğine tatil edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.