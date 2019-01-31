Kastamonu İl Koordinasyon Kurulu gerçekleştirildi

Kastamonu İl Koordinasyonun Kurulunun 2019 yılının ilk toplantısı İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleşti. Toplantıya Vali Yaşar Karadeniz, İl Müdürleri ve yetkilileri katıldı.

Toplantıya başkanlık eden Vali Yaşar Karadeniz, “Yatırımcı kuruluşlarımızın 2018 yılında belediyeler dahil toplam proje sayısı 862 projedir. Bunların 590 tanesi tamamlanmış olup 188 tanesini yapımına devam edilmektedir. Projenin uygulaması devam etmektedir. Proje aşamasında 39 proje var. Projelerden 41 tanesine başlanılmamış, 3 tanesinin işi durdurulmuş iki tane de fes edilmiş projemiz var” dedi.

“45 projede toplam 35 milyon 599 bin lira bir yatırım yaptık”

Belediye Başkan Vekili Eşref Can ise “2018 yılında Kastamonu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü olarak 45 projede toplam 35 milyon 599 bin lira bir yatırım yaptık. Bunlar Nasrullah Meydan Projesi, teleferik projesi, şehir parkı projesi, tarihi konakların restorasyonu, cadde, sokak iyileştirme şeklinde fen işleri müdürlüğümüz tarafından toplam 35 milyon 599 bin lira yatırım yapıldı. Bunun dışında alt yapı yine su ve kanalizasyon müdürlüğümüz tarafından da 2018 yılında 4 milyon 65 bin lira alt yapıda kaynak ayırdık belediye olarak. Resmi kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Herhangi bir koordinasyon sorunumuz yok” şeklinde konuştu.

“258 proje için 159 milyon civarında bir harcama yaptık”

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nida Sinsi, “2018 yılı İl Özel İdaresi açısından yatırımların çok yoğun olduğu bir yıl olarak geçti. 2018 yılında 258 proje için 159 milyon civarında bir harcama yaptık. Bu 258 projenin 171'i tamamlandı. 53 proje devam ediyor, 16 proje ihaleye hazırlanış aşamasında, 14 proje aşamasındadır. Projelerde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 86 civarındadır. Bu sene sıcak karışımlı ve beton asfalt çalışmaları gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıllardan kalan 1'inci kat ve 2'nci kat sathi kaplama çalışmalarımıza devam ettik. 1'inci kat asfalt çalışmalarımızı tamamladık. 2'nci katta çok az çalışmamız kaldı. Beton yollarda 144 kilometre hedefimizden 121 kilometresini tamamladık. Önümüzdeki senede çalışmalarımız devam edecek. Yol ve Ulaşım Hizmetlerinde ihale bazında 83 proje var. 66 tamamlandı. 16 proje devam ediyor. 1 adet proje feshedildi. Yurdun Tepe yolunda da bu sene çok çalıştık. İçme Suları sektöründeki tüm projelerimizi tamamladık. Kanalizasyon hizmetlerindeki projelerimiz tamamlandı. Sulama Hizmetleri sektöründe 12 projenin 11'i tamamlandı. 1 adet projenin çalışması devam ediyor. Sondaj Hizmetleri sektöründeki projelerimiz tamamlandı. İmar Müdürlüğümüzün 6 adet projesi vardı. Bunlardan 2 tanesi tamamlandı. 4 tanesi devam ediyor. Eğitim hizmetlerinde 48 projemizin 4'ü tamamlandı. 22 tanesi devam ediyor. 6 adet proje çalışma aşamasında, 7 adet proje ihale aşamasındadır. Sağlık sektöründe 6 adet projenin 4'ü devam ediyor. 2 âdeti proje aşamasındadır. Kültür ve Turizm hizmetlerinde 10 projemizin 3'ü tamamlandı, 3 devam ediyor, 4 tanesi devam ediyor” diye konuştu.

“DSİ'nin 83 projesi bulunmaktadır”

DSİ 10. Bölge Müdürü Hayrettin Baysal'da, “DSİ'nin 83 projesi bulunmaktadır. Projelerin 7'si planlama safhasında, 28'si ise proje aşamasındadır. Büyük su işlerimiz 5 tane, küçük su işlerimiz ise 22 tanedir. Planlamalarımız liste halindedir. Harcamaların da tamamını ödedik. Büyük su işlerimiz Kırık Barajı, Araç Barajı, Kulaksızlar Sulaması, Obrucak Sulaması, alt kademelerinde malzeme alımıdır. Kırık Barajıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ödeneğini doldurduk. Gelen ödenekle birlikte tekrar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Karayollarıyla beraber koordineli bir şekilde çalışmalarımız sürüyor. Tünel girişi ve çıkışında çalışmalarımız var. Araç Barajında hızla çalışmalarımız devam ediyor. Sezon açılır açılmaz Araç Barajının çalışmalarına başlayacağız. Obrucak Barajında ise gövde tamamlanmıştır. Obrucak Sulamasında da tünel çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Karayolları 15. Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi, Kastamonu'da 2018 yılı içerisinde 20 adet projeleri olduğunu kaydederek, ‘' Bu 20 adet projenin toplam proje bedeli 8 milyar 121 milyon 396 bin liraydı. Önceki yıllarda 1 milyar 185 milyon 482 bin liralık bir harcamamız varken geçen yılki ödeneğimiz 277 milyon 433 bin liraydı ve bu paranın yüzde 100'ünü harcadık. Geçtiğimiz hafta yine bir ödenekle müteahhitlere olan borcumuzu yüzde 96 oranında bitirdik. Şuanda kayda değer bir borcumuz kalmadı'' ifadelerini kullandı.