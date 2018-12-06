Kastamonu Ilgaz Dağı Milli Parkı kış turizmine hazır

Türkiye'nin en önemli kayak merkezleri arasında yer alan Kastamonu Ilgaz Dağı Milli Parkında sezon için hazırlıklarının tamamladığını söyleyen Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Ilgaz Kış Turizmi Merkezi'nin ulaşım kolaylığı ve imkanlarıyla diğer kayak merkezleri arasında ön plana çıktığını kaydetti.

Kar kalitesi, pist ve konaklama imkanları, telesiyej hizmetleriyle Türkiye'nin öne çıkan kayak merkezlerinden biri olan Kastamonu Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda 2018-2019 kayak sezonu hazırlıkları tamamlandı. Telesiyej ve teleski hatlarının bakımının yapıldığı, otellerin sezon hazırlıklarını tamamladığı Kastamonu Ilgaz Kış Turizmi Merkezi'nde, artık kar kalınlığının kayak yapılabilir seviyeye gelmesi bekleniyor.

“Doluluk oranı yüzde 100 bekleniyor”

Kentin geniş turizm potansiyelinin etkin biçimde kullanılmaya başlandığını belirten Vali Yaşar Karadeniz, “Ilgaz Dağı, Kastamonu'nun en önemli turizm olanaklarından biri durumunda. Özellikle kış mevsiminde yüzde 100'e yaklaşan doluluk oranıyla Türkiye'nin de önemli kış turizmi merkezlerinden biri haline geldi. Ilgaz Dağı'nda bu sezon önceki yıllardan farklı olarak yaz sezonu da çok güzel geçti. Doluluk oranları yazın da yüzde 80'lere ulaştı. Bu rakam aslında şimdiden kış mevsiminin nasıl geçeceğinin habercisi. Bu kışın da gayet güzel bir ortamın oluşacağını tahmin ediyoruz” dedi.

“Ilgaz'a ulaşım çok kolay”

Kastamonu Ilgaz Kış Turizmi Merkezi'nin ulaşım yönünden de Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Vali Karadeniz, “Ankara'ya karayoluyla 2 saat, Esenboğa Havalimanına 1,5 saat mesafede. Özellikle 5.5 kilometre uzunluğundaki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, kente ve Ilgaz Dağı'na karayolu ulaşımını çok kolaylaştırdı. Bunun yanında İstanbul'dan her gün Kastamonu'ya yapılan düzenli uçak seferleri var. Havalimanından da yarım saatte kayak merkezine ulaşılabiliyor” diyerek yerli ve yabancı kayakçıları ve turistleri Ilgaz Dağı'na davet etti.

“Çeşitli uzunluklarda 3 pist bulunuyor”

2018-2019 kış sezonunun doluluk oranında yüzde 100'lere varacağını tahmin ettiklerini ifade eden Türkiye Kayak Federasyonu Ilgaz Tesisleri Müdürü Can Erdem de, “Kayak merkezimizde 6 otel bulunuyor. Yılbaşı için büyük talep var. Kar yağışıyla birlikte tüm hazırlıklarımızı bitirmiş şekilde sezona başlayacağız. Yerli ve yabancı tüm kayak severleri Ilgaz'a bekliyoruz. 1 telesiyej ve iki teleski hattımız bulunuyor. Bin metre, bin 250 metre ve 960 metre uzunluğunda üç pistimiz bulunmakta” dedi.