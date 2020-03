Kastamonu iş dünyasından Bahar Kalkanı Harekâtına destek

Kastamonu'da bir araya gelen iş dünyası temsilcileri, düzenledikleri basın toplantısıyla Bahar Kalkanı Harekatına destek vererek, “Suriye'de alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız” dediler.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı oda ve borsalar öncülüğünde Suriye'nin İdlim şehrinde Türk askerine yönelik gerçekleşen alçak saldırı kınandı. Türkiye'de 81 İl'de eş zamanlı olarak Kastamonu'da bir araya gelen 30 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, Suriye'de atılacak her adımın arkasında olduklarını bildirdi. Sivil toplum kuruluşları adına açıklamayı yapan Başkanı Sedat İşeri, “Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de, İdlib'te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun" dedi.

Suriye'de rejim güçlerinin her geçen gün ağır bir yıkıma neden olduklarını belirtildiği açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: "Rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk Devleti ve ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Bahar Kalkanı Harekâtıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzu bahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenab-ı hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın."

Yapılan açıklamanın ardından Nasrullah Camii Baş İmamı Kahraman Şekercioğlu tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve saldırıya uğrayan Mehmetçikler için dua edildi. Yapılan dua ve Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra programa katılan STK temsilcileri, Kastamonu Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu'yu ziyaret etti. Ziyarette STK temscileri, Aydoğdu'ya başsağlığı dileklerinde bulundu.