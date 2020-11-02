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Kastamonu JAK Timi, İzmir'de kurtarmada operasyonuna katılıyor

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi, İzmir’de deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi, İzmir'de deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarına destek veriyor.


Edinilen bilgiye göre, 30 Ekim 2020 tarihinde Ege Denizi açıklarında meydana gelen deprem sonrasında İzmir'de enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak amacıyla Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timine bağlı (JAK) 2 araç ve 10 personel görevlendirildi. Kastamonu Jandarma Arama Kurtarma Timinin görev aldığı enkaz kaldırma çalışmalarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişide yaralı olarak kurtarıldı.

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