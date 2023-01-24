Kastamonu Kent Tarihi Müzesi, 1 yılda 8 bin 797 ziyaretçi ağırladı

Kastamonu'da, yapılan restorasyon çalışmaları ile yenilenen Tarihi Kent Müzesi, 1 yılda 8 bin 797 ziyaretçi ağırladı.

Tarihi Kentler Birliği'nin tavsiye kararı doğrultusunda 2002 yılında “Dokümantasyon ve Arşiv Merkezi” olarak kurulan Kastamonu Kent Müzesi, Hükümet Konağı'nın 2016 yılında restorasyona girmesi ile kapanmıştı. 2018 yılında çağdaş müzecilik ilkeleri doğrultusunda, Kastamonu kimliğinin en doğru şekilde aktarılıp anlatılabilmesi için yeniden projelendirilen ve Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) Turizm Altyapısının Geliştirilmesi (TAG) Mali Destek Programınca desteklenen müze, 2019 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının tamamlanması ile 2022 itibariyle hizmet vermeye başladı. Yenilenen yapısı ile Kastamonu Kent Müzesi, tamamen çağdaş müzecilik ilkeleri doğrultusunda, bilimsel verilerin değerlendirilmesi ile teknolojik ve grafik uygulamalar ve eser sergisi unsurları kullanılarak tasarlanıp oluşturuldu. Şu anda kütüphanede toplam kitap sayısı 2 bin 814'i bulunurken, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 1 yıl içerisinde 8 bin 797 ziyaretçi ağırlandı.

“40'ı yabancı turist olmak üzere 8 bin 797 ziyaretçi ağırladık”

Kent Müzesi'nin çalışmaları ile ilgili düzenlenen toplantıda bilgi veren Kastamonu Kent Müzesi Müdürü Arkeolog Dr. Murat Karasalihoğlu, “1 yıl içerisinde şuana kadar 8 bin 797 ziyaretçi ağırladık. Bunlardan 40 tanesi yabancı turist olmak üzere yaklaşık bin 750 tanesi de öğrenci kardeşlerimizdir. Sayın valimizin yönlendirmesiyle okullarımızda çok güzel bir koordinasyon kurduk. Bunun içerisinde ilçe okullarımızda var, gruplar haline gelerek yaşadığı kenti onlara göstermek için elimizden gelen çabayı sağlıyoruz” dedi.

Kastamonu'ya gelen herkesin Kent Müzesinde şehre aşık olmalarının hedeflediğini belirten Vali Avni Çakır ise, “İlimize gelen herkesin, Kastamonu'yla alakalı şehrimizi gezmeye başlamadıktan önce, tüm genel bilgilere burada ulaşmasını burada şehre aşık olmalarını hedefliyoruz. Şu ana kadar da bunu başardığımızı düşünüyorum. İnşallah çok daha geniş kitlelere ulaşacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından restorasyon sonrası 1 yılını dolduran Kent Müzesi için yaş pasta kesildi ve davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.