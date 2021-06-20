Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'nde “mobil aşı” uygulaması başladı

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çalışanlar ve eşlerine mobil aşı ekiplerince korona virüs aşısı uygulanıyor. Vali Avni Çakır, şu ana kadar 240 bin kişiyi aşıladıklarını açıkladı.

Türkiye'de aşılama çalışmaları hız kazanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda organize sanayi bölgelerinde çalışanlara yönelik aşılama çalışması başlatılacağını duyurmuştu. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından Kastamonu'da da fabrikalarda çalışanlara yönelik aşıma çalışması başladı. Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kastamonu Entegre firması binasının girişinde oluşturulan aşı alanında aşıları yapılan işçiler, bir süre dinlendikten sonra işlerine devam etti. Mobil ekip, uygulama ile OSB'deki çalışanlar ile eşleri başta olmak üzere yaklaşık bin 500 kişiyi aşılamayı planlıyor. OSB'lerdeki aşılamanın Seydiler, Tosya ve Taşköprü ilçelerinden de talep gelmesi üzerine buralarda da yapılabileceği belirtildi.

Aşı uygulanan noktayı ziyaret eden Vali Avni Çakır, “Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'nde hem Kastamonu'muz hem de ülkemizin en önemli sanayi kuruluşlarından bir tanesinin, Kastamonu Entegre Fabrikası'nın tam önündeyiz. Burada Sağlık Bakanlığımızın başlatmış olduğu kampanya çerçevesinde aşılama çalışmalarımıza ciddi ivme kazandıracak bir faaliyet içeresindeyiz. Bu kapsamda bildiğiniz gibi içinde bulunduğumuz hafta hızlı bir şekilde yaş gruplarında 35'li yaşlara düştük, aşılama sayılarında da şu ana kadar da en yüksek rakamlara ulaşıldı. İlimizde de bu anlamda aşılama çok büyük bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda aşısız vatandaşımız kalmaması için biz de valilik olarak, İl Sağlık Müdürlüğümüz olarak değişik organizasyonlar arayışımdayız. Şu anda da bu kapsamda farklı bir etkinliğimiz için OSB'de bulunuyoruz. Burada sağlık bölgesi yeterli olduğu için burada bulunan çalışanlara bir farklılık daha yaptık. Saha içerisindeki sadece Kastamonu Entegre değil, aynı zamanda OSB'de bulunan tüm firmalarımızın personellerine yetecek miktarda aşı stokumuz mevcut ve çalışanlarımız hem kendilerine hem de eşlerine aşı uygulaması başlattık. Kampanyamız iki gün burada devam edecek. Eğer talep gelirse bu süreyi uzatabileceğiz. Bu kapsamda burada daha önce aşı olan vatandaşlarımızı düştüğümüz anda yaklaşık bin kişi hedef kitlemiz var. Eşleri de devreye aldığımızda aşı olanlarda bin 250, bin 500 kişi hedef kitlemiz var. Vatandaşlarımızın büyük bir kısmı aileleri ile almış olduğu randevular çerçevesinde il merkezlerimizdeki imkanlardan faydalanıyor ama biz ayağa böyle bir hizmet getirdik. İnşallah doğru bir atılımla burada da aşılama çalışmaları yapacağız. Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü olarak şu ana kadar yaklaşık 240 bin aşılama gerçekleştirdik. Bunun yaklaşık 140 bini ilk doz aşı. Bu kapsamda ilimiz Türkiye'de nüfusa göre en yüksek aşı yapan illerin başında geliyor. Bu hafta bunun planlamasını yaptık, inşallah önümüzdeki hafta içerisinde uygulayacağımız koordinasyon ve faklı etkinliklerle de aşılama rakamlarımızı tüm ilçelerimizde eşit şekilde aynı yüksek seviyede olması içinde çaba göstereceğiz. Hastalığı yenmenin yolunun aşı olduğunu bilim adamlarımız bunu söyledi, vatandaşlarımız da bunu gördü. Bu kapsamda yaşı gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Tekrar kısıtlamalarımıza dönmemek için ben tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Bu anlamda gereken aşı stokumuz mevcut. Şifalı günlerde buluşmak üzere” dedi.

OSB'deki çalışanlardan Hüseyin Kocaosmanoğlu, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Sağ olsunlar gelip çadırları kurdular. Hem iş kaybı olmadı hem aşımızı olduk. Ailemizi de getirip aşı yaptırmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Sadık Tarakçı da, OSB'ye gelip aşı yapan sağlık personeline teşekkür etti.

Aşı çalışmaları yürütüldüğü sırada Vali Çakır, Kastamonu Entegre Fabrikası'nı ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında Fabrikalar Direktörü Enüs Koç'tan bilgi aldı. Koç, ziyaretinde Vali Çakır'a bir plaket takdim etti.