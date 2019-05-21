Kastamonu PMYO, 560 öğrenci mezun verdi

Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu'nda eğitimlerini tamamlayan 560 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Kastamonu'da iki yıllık eğitimlerini tamamlayan 560 polis memuru adayı, PMYO bahçesinde düzenlenen yemin töreniyle ant içti. Ailelerin geniş katılım gösterdiği törende, duygu dolu anlar yaşandı.

Mezunların Türkiye'nin dört bir yanına kutsal görevi icra etmek için dağılacaklarını söyleyen Vali Yaşar Karadeniz, vatandaşların her zaman güvenlik güçlerini yanında görmek istediğini belirterek, “Onları ne kadar yakınında görürse o kadar kendisini huzur içinde hisseder. Onun için her zaman sizler de milletimize yakın olarak görevinizi ifa edeceksiniz. Tarafsızlık ilkesini hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayacaksınız. Bu tarafsızlık devlet ile devlet düşmanı arasında devletten yana taraf olmayı gerektiriyor. Devletten yana taraf olmak demek kanunlarımızın emrinde olmak demektir. Önce kanundan emir almak, haksız ile haklı arasında haklıdan yana taraf olmak demektir. İnanıyorum ki sizler bu prensipler çerçevesinde tüm Türkiye'de çok başarılı görevler ifa edeceksiniz”

“Hiçbir kurum ve oluşuma iradenizi ve aklınızı teslim etmeyin”

Kaliteli polis için kaliteli bir polisin temel eğitime ihtiyaç duyduğunu söyleyen Kastamonu PMYO Müdürü Ömer Sülün ise, “Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu olarak genç polis adaylarımıza 2 yıllık temel eğitim öğretim sürecince, teorik bilgiler ve bunların uygulamaya döküldüğü yaparak ve yaşayarak beceri kazandırmaya yönelik, teorik ve uygulamalı eğitim verilmiştir. Sevgili gençler, unutmayın ki şuan mezuniyetinize ve mesleğe ilk adım atışınıza şahit olan büyüklerinizin yerini, sizler alacaksınız. Bu sorumluluğu alacak olmanın bilinciyle kendinizi geliştirmekten asla vazgeçmeyin. Tamamen insana dönük, çok şerefli bir mesleği icra edeceksiniz. Gücünüzü kanunlardan, desteğini halkımızdan alın. Hiçbir kurum ve oluşuma iradenizi ve aklınızı teslim etmeden, yalnızca milletine hizmet etmeyi kendinize ilke edinin. Emniyet Teşkilatının yeni polisleri olarak sizlerin bu günlere gelmenizde emeğini esirmeyen saygıdeğer ailelerinizi en içten duygularımla kutlar, hayatınız boyu mutluluk ve başarılar dilerim. Bir kez daha genç mezunlarımızın teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni eder, yaklaşan Ramazan Bayramınızı şimdiden kutlarım” dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Fenni Gürsel ise, Türk Polis Teşkilatı olarak 174 yıldır milletin huzuru için çalıştığını ifade etti.

Mezun olan öğrenciler adına konuşan Kastamonu Polis Meslek Yüksek Okulu 17. Dönem Birincisi Esat Kaya ise, mezun olmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Keplerini havaya atan polis adayları, aileleriyle kucaklaşarak, oyun havası eşliğinde mezuniyet sevinci yaşadı.