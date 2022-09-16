Kastamonu polisinden sahte alkol üreten şahıslara eş zamanlı operasyon

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 5 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak alkollü içecek ve etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Kastamonu Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte alkollü içki ürettiği tespit edilen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen 5 adreste yapılan aramalarda 30 litre etil alkol, 52 litre sahte alkollü içki, 1 adet alkol test kiti, 1 adet alkol ölçüm aleti, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.