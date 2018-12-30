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Kastamonu sanayisine dadanan 2 hırsız, polis operasyonunda yakalandı

Kastamonu’da Eski Sanayi Sitesinde tamir halindeki araçların teyp ve amfilerini çaldığı iddia edilen 2 şahıs, emniyet güçlerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Kastamonu'da Eski Sanayi Sitesinde tamir halindeki araçların teyp ve amfilerini çaldığı iddia edilen 2 şahıs, emniyet güçlerinin operasyonu sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Eski Sanayi Sitesinde hizmet veren bir oto boyama servisine giren hırsızlar, serviste tamir edilmeyi bekleyen araçların teyp, hoparlör, amfi ve bufir gibi malzemelerini çaldı. Şikayet üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameraları görüntülerinden de yola çıkarak hırsızların kimliklerini belirledi. Ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kardeş olan E.K. ile E.K.'yi gözaltına aldı. Ayrıca çalınan malzemelere de el koydu.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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