Kastamonu sis altında kaldı

Kastamonu'da gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, il merkezinde görüş mesafesini 15 metreye kadar düşürdü. Sis sebebiyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

Kastamonu'da saat 02.00'de etkili olmaya başlayan sis, yaklaşık 11 saat boyunca görüş mesafesini 15 metreye kadar düşürdü. Sis sebebiyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Kastamonu-Ankara karayolu, doğu çevreyolu geçişinde ve yüksek kesimlerde sürücüler, sis sebebiyle hızını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. Kentteki tarihi binalar da sisle kaplandı.