Kastamonu Tapu ve Kadastro Bölge Yücel Serdar: 'Türkiye Tapu Projesi sayesinde iş birikme ve yığılmalarının önüne geçilecek”'

Kastamonu Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Yücel Serdar, “Türkiye Tapu Projesi vatandaş ve hizmet odaklı olduğu kadar tüm çalışanların, iş yükünü adil paylaşacağı ve ‘birlikten kuvvet doğar' anlayışıyla, tüm sistemin birlikte yönetileceği, yeni bir çalışma modelidir” dedi.

Tapu ve Kadastro Kastamonu Bölge Müdürü Yücel Serdar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kastamonu'da faaliyet gösteren basın kuruluşlarını ziyaret etti. Bu çerçevede ziyaret ettiği İhlas Haber Ajansı Kastamonu Bölge Müdürlüğünde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi veren Serdar, “Mekandan bağımsız, minimum zaman, maksimum verimlilik, unsurları üzerine temellendirilerek, ‘hizmetin ortak noktası' olarak isimlendirilen Türkiye Tapu Projesi ile mekana ve zamana bağlı kalınmaksızın, minimum zamanda ve maksimum verimlilikle tapu işlemlerinin karşılanması hedeflenmiştir. Türkiye Tapu Projesinin hayata geçirilmesiyle, her bir işlem talebi, sistem üzerinden otomatik olarak, Türkiye'nin herhangi bir yerinde görev yapan tapu görevlisine havale edilecek ve işlem hazırlık ve kontrol süreçleri, mekana bağlı kalınmaksızın, diğer kullanıcılar tarafından tamamlanacaktır. Bu sayede iş birikme ve yığılmalarının önüne geçilecektir. Ayrıca, Türkiye Tapu Projesi ile tüm personelimiz sanki tek bir müdürlük çalışanıymış gibi eşgüdümlü olarak ortak bir havuzda toplanan tapu işlemlerini görev yaptığı müdürlükte hazırlayarak zaman ve iş yoğunluğu açısından yaşanan kayıplar engellenecektir. Türkiye Tapu Projesi vatandaş ve hizmet odaklı olduğu kadar tüm çalışanların, iş yükünü adil paylaşacağı ve ‘birlikten kuvvet doğar' anlayışıyla, tüm sistemin birlikte yönetileceği, yeni bir çalışma modelidir” diye konuştu.

Ziyarette Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Yücel Serdar'a Bölge Müdürü Yardımcısı Erdal Soysal ve Şube Müdürü Atilla Odak eşlik etti.